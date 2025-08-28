flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1893 года M JEB "Юбилейный портрет" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1893 года M JEB "Юбилейный портрет" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1893 года M JEB "Юбилейный портрет" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9981 гр
  • Чистого золота (0,2358 oz) 7,3343 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC1,649,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1893
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:610 USD
График аукционных продаж Соверен 1893 года M JEB "Юбилейный портрет" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (131)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1893 года "Юбилейный портрет" со знаком M JEB. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 538 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 900 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1893 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 1 июня 2025
ПродавецLondon Coins
Дата1 июня 2025
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1893 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Soler y Llach - 16 мая 2025
ПродавецSoler y Llach
Дата16 мая 2025
СохранностьVF
Цена
672 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Австралия Соверен 1893 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Soler y Llach - 16 мая 2025
ПродавецSoler y Llach
Дата16 мая 2025
СохранностьXF45 NGC
Цена
638 $
Цена в валюте аукциона 570 EUR
Австралия Соверен 1893 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Tauler & Fau - 24 апреля 2025
ПродавецTauler & Fau
Дата24 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1893 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Leu - 17 марта 2025
ПродавецLeu
Дата17 марта 2025
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1893 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1893 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1893 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1893 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 25 февраля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 февраля 2025
СохранностьMS60 NGC
Цена
Австралия Соверен 1893 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Spink - 31 января 2025
ПродавецSpink
Дата31 января 2025
СохранностьMS61 NGC
Цена
Австралия Соверен 1893 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Katz - 16 декабря 2024
ПродавецKatz
Дата16 декабря 2024
СохранностьMS60 NGC
Цена
Австралия Соверен 1893 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage Eur - 11 ноября 2024
ПродавецHeritage Eur
Дата11 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1893 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Skanfil Auksjoner AS - 7 ноября 2024
ПродавецSkanfil Auksjoner AS
Дата7 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1893 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 24 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата24 октября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1893 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Sovereign Rarities - 24 сентября 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата24 сентября 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
Австралия Соверен 1893 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе NOONANS - 18 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата18 сентября 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1893 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1893 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 16 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата16 сентября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1893 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 1 сентября 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1893 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1893 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Numisbalt - 9 июня 2024
ПродавецNumisbalt
Дата9 июня 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Где купить?
Австралия Соверен 1893 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 28 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата28 августа 2025
СохранностьMS63 PCGS
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1893 года M JEB "Юбилейный портрет"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1893 года "Юбилейный портрет" с буквами M JEB составляет 610 USD. В монете содержится 7,3343 гр чистого золота, поэтому ниже 813,18 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1893 года "Юбилейный портрет" с буквами M JEB?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1893 года "Юбилейный портрет" с буквами M JEB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1893 года "Юбилейный портрет" со знаком M JEB?

Для продажи соверен 1893 года M JEB "Юбилейный портрет" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

