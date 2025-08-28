Соверен 1893 года M JEB "Юбилейный портрет" (Австралия, Виктория)

Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1893 года M JEB "Юбилейный портрет"? По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1893 года "Юбилейный портрет" с буквами M JEB составляет 610 USD. В монете содержится 7,3343 гр чистого золота, поэтому ниже 813,18 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1893 года "Юбилейный портрет" с буквами M JEB? Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1893 года "Юбилейный портрет" с буквами M JEB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.