flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

1/2 соверена 1893 года M "Вуаль на голове" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1893 года M "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - 1/2 соверена 1893 года M "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж PROOF2

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1893
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:13000 USD
Средняя цена (PROOF):38000 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1893 года M "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (7)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1893 года "Вуаль на голове" со знаком M. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 562 проданному на аукционе ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection за 70000 EUR. Торги состоялись 19 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1893 M "Вуаль на голове" на аукционе Obolos - 20 июля 2025
ПродавецObolos
Дата20 июля 2025
СохранностьF
Цена
473 $
Цена в валюте аукциона 380 CHF
Австралия 1/2 соверена 1893 M "Вуаль на голове" на аукционе St James’s - 15 января 2025
ПродавецSt James’s
Дата15 января 2025
СохранностьAU58 NGC
Цена
28000 $
Цена в валюте аукциона 28000 USD
Австралия 1/2 соверена 1893 M "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 13 января 2025
ПродавецHeritage
Дата13 января 2025
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1893 M "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1893 M "Вуаль на голове" на аукционе Baldwin's of St. James's - 25 июня 2019
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата25 июня 2019
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1893 M "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 9 января 2017
Австралия 1/2 соверена 1893 M "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 9 января 2017
ПродавецHeritage
Дата9 января 2017
СохранностьPF55 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1893 M "Вуаль на голове" на аукционе ALDE & OGN / Guillard - 19 октября 2016
ПродавецALDE & OGN / Guillard
Дата19 октября 2016
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Виктории 1/2 соверена 1893 года M "Вуаль на голове"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1893 года "Вуаль на голове" с буквами M составляет 13000 USD для регулярного чекана и 38000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1893 года "Вуаль на голове" с буквами M?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1893 года "Вуаль на голове" с буквами M основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1893 года "Вуаль на голове" со знаком M?

Для продажи 1/2 соверена 1893 года M "Вуаль на голове" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет АвстралииКаталог монет ВикторииМонеты Австралии 1893 годаВсе австралийские монетыавстралийские золотые монетыавстралийские монеты номиналом 1/2 соверенаНумизматические аукционы