АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1893 года S JEB "Юбилейный портрет" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1893 года S JEB "Юбилейный портрет" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1893 года S JEB "Юбилейный портрет" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Warszawskie Centrum Numizmatyczne

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9981 гр
  • Чистого золота (0,2358 oz) 7,3343 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC1,498,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1893
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:630 USD
График аукционных продаж Соверен 1893 года S JEB "Юбилейный портрет" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (98)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1893 года "Юбилейный портрет" со знаком S JEB. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 33194 проданному на аукционе Heritage Auctions за 72000 USD. Торги состоялись 5 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1893 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 19 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 августа 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
912 $
Цена в валюте аукциона 675 GBP
Австралия Соверен 1893 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 1 июня 2025
ПродавецLondon Coins
Дата1 июня 2025
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1893 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 7 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата7 ноября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
690 $
Цена в валюте аукциона 690 USD
Австралия Соверен 1893 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 15 октября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата15 октября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1893 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Sovereign Rarities - 24 сентября 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата24 сентября 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1893 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1893 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1893 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1893 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1893 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1893 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 29 мая 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 мая 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1893 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 26 марта 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата26 марта 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1893 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Fellows Auctioneers Ltd - 29 февраля 2024
ПродавецFellows Auctioneers Ltd
Дата29 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1893 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 29 декабря 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 декабря 2023
СохранностьMS60 PL NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1893 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 19 ноября 2023
ПродавецHeritage
Дата19 ноября 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1893 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 31 октября 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата31 октября 2023
СохранностьMS60 PL NGC
Цена
Австралия Соверен 1893 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 8 августа 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата8 августа 2023
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1893 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Künker - 20 июля 2023
ПродавецKünker
Дата20 июля 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1893 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 4 июня 2023
ПродавецLondon Coins
Дата4 июня 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1893 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 16 мая 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата16 мая 2023
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1893 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе WCN - 11 мая 2023
ПродавецWCN
Дата11 мая 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Австралия Соверен 1893 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Great Coins & Art Auctions - 12 сентября 2025
ПродавецGreat Coins & Art Auctions
Дата12 сентября 2025
СохранностьMS63 NGC
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1893 года S JEB "Юбилейный портрет"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1893 года "Юбилейный портрет" с буквами S JEB составляет 630 USD. В монете содержится 7,3343 гр чистого золота, поэтому ниже 813,18 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1893 года "Юбилейный портрет" с буквами S JEB?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1893 года "Юбилейный портрет" с буквами S JEB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1893 года "Юбилейный портрет" со знаком S JEB?

Для продажи соверен 1893 года S JEB "Юбилейный портрет" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
