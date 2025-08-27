flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1893 года M "Вуаль на голове" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1893 года M "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1893 года M "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC1,914,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1893
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:610 USD
График аукционных продаж Соверен 1893 года M "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (60)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1893 года "Вуаль на голове" со знаком M. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 30137 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1440 USD. Торги состоялись 15 августа 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1893 M "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 19 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 августа 2025
СохранностьНет оценки
Цена
777 $
Цена в валюте аукциона 575 GBP
Австралия Соверен 1893 M "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 29 июля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 июля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 июля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Австралия Соверен 1893 M "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 25 февраля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 февраля 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
789 $
Цена в валюте аукциона 625 GBP
Австралия Соверен 1893 M "Вуаль на голове" на аукционе Spink - 31 января 2025
ПродавецSpink
Дата31 января 2025
СохранностьMS60 NGC
Цена
Австралия Соверен 1893 M "Вуаль на голове" на аукционе NOONANS - 19 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата19 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1893 M "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1893 M "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
Австралия Соверен 1893 M "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1893 M "Вуаль на голове" на аукционе Sovereign Rarities - 21 февраля 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата21 февраля 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1893 M "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1893 M "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 22 сентября 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата22 сентября 2023
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1893 M "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 19 сентября 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1893 M "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 8 августа 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата8 августа 2023
СохранностьMS61 NGC
Цена
Австралия Соверен 1893 M "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 4 июня 2023
ПродавецLondon Coins
Дата4 июня 2023
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1893 M "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 9 апреля 2023
ПродавецHeritage
Дата9 апреля 2023
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1893 M "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 2 марта 2023
ПродавецHeritage
Дата2 марта 2023
СохранностьAU55 NGC
Цена
Австралия Соверен 1893 M "Вуаль на голове" на аукционе Numismática Leilões - 22 апреля 2022
ПродавецNumismática Leilões
Дата22 апреля 2022
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1893 M "Вуаль на голове" на аукционе St James’s - 24 февраля 2022
ПродавецSt James’s
Дата24 февраля 2022
СохранностьUNC
Цена
Австралия Соверен 1893 M "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2022
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1893 M "Вуаль на голове" на аукционе Spink - 6 января 2022
ПродавецSpink
Дата6 января 2022
СохранностьAU58 NGC
Цена
Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1893 года M "Вуаль на голове"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1893 года "Вуаль на голове" с буквами M составляет 610 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1893 года "Вуаль на голове" с буквами M?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1893 года "Вуаль на голове" с буквами M основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1893 года "Вуаль на голове" со знаком M?

Для продажи соверен 1893 года M "Вуаль на голове" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
