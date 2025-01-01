SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020
Goldmünzen 1 Pfund (Transvaal) der Transvaal-Republik - Südafrika
1 Pfund (Transvaal) 1874
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCVerkaufVerkauf1874Schöner Bart6950231874Rauhhaariger Bart174112
1 Pfund (Transvaal) 1892-1900
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCAuflage PROOFVerkaufVerkauf1892Doppelter Wall16,000100161892Einzelwelle--07189362,000-0161894318,000-0251895336,000-0121896235,000-0231897311,000-0241898137,000-01471899130-001900788,000-033
1 Pfund (Transvaal) 1902
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCVerkaufVerkauf1902986235
Beliebte Abschnitte