Goldmünzen 1 Pfund (Transvaal) der Transvaal-Republik - Südafrika

1 Pfund (Transvaal) 1874

JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCVerkaufVerkauf
1874Schöner Bart6950231874Rauhhaariger Bart174112
1 Pfund (Transvaal) 1892-1900

JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCAuflage PROOFVerkaufVerkauf
1892Doppelter Wall16,000100161892Einzelwelle--07189362,000-0161894318,000-0251895336,000-0121896235,000-0231897311,000-0241898137,000-01471899130-001900788,000-033
1 Pfund (Transvaal) 1902

JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCVerkaufVerkauf
1902986235
