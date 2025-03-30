SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020
1 Pfund (Transvaal) 1900 (Südafrika, Transvaal-Republik)
Foto von: Stanley Gibbons Baldwin's
Spezifikation
- MetallGold (0,916)
- Gewicht7,988 g
- Reines Gold (0,2352 oz) 7,317 g
- Durchmesser22 mm
- RandGeriffelter
- Auflage UNC788,000
Beschreibung
- LandSüdafrika
- ZeitraumTransvaal-Republik
- Wertangabe1 Pfund (Transvaal)
- Jahr1900
- MünzstättePretoria
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:910 USD
Auktionspreise (33)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1 Pfund (Transvaal) 1900 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Transvaal-Republik und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 31722, welches bei Heritage Auctions für 3.055 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. September 2014.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
588 $
Preis in Auktionswährung 560 EUR
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum24. November 2023
ErhaltungXF
Preis
******
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum11. November 2021
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
******
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum6. Mai 2021
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
******
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum12. November 2019
ErhaltungAU
Preis
******
VerkäuferNumismatica Ranieri
Datum10. November 2018
ErhaltungUNC
Preis
******
