SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020

1 Pfund (Transvaal) 1900 (Südafrika, Transvaal-Republik)

Avers 1 Pfund (Transvaal) 1900 - Goldmünze Wert - Südafrika, Transvaal-RepublikRevers 1 Pfund (Transvaal) 1900 - Goldmünze Wert - Südafrika, Transvaal-Republik

Foto von: Stanley Gibbons Baldwin's

Spezifikation

  • MetallGold (0,916)
  • Gewicht7,988 g
  • Reines Gold (0,2352 oz) 7,317 g
  • Durchmesser22 mm
  • RandGeriffelter
  • Auflage UNC788,000

Beschreibung

  • LandSüdafrika
  • ZeitraumTransvaal-Republik
  • Wertangabe1 Pfund (Transvaal)
  • Jahr1900
  • MünzstättePretoria
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:910 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Pfund (Transvaal) 1900 - Goldmünze Wert - Südafrika, Transvaal-Republik
Auktionspreise (33)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1 Pfund (Transvaal) 1900 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Transvaal-Republik und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 31722, welches bei Heritage Auctions für 3.055 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. September 2014.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1900 auf der Auktion Erwin Dietrich - 30. März 2025
VerkäuferErwin Dietrich
Datum30. März 2025
ErhaltungVF
Preis
681 $
Preis in Auktionswährung 600 CHF
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1900 auf der Auktion Emporium Hamburg - 12. Dezember 2024
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
588 $
Preis in Auktionswährung 560 EUR
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1900 auf der Auktion Künker - 21. Juni 2024
VerkäuferKünker
Datum21. Juni 2024
ErhaltungAU
Preis
******
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1900 auf der Auktion Nihon - 9. Juni 2024
VerkäuferNihon
Datum9. Juni 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1900 auf der Auktion Nihon - 10. Dezember 2023
VerkäuferNihon
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1900 auf der Auktion Emporium Hamburg - 24. November 2023
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum24. November 2023
ErhaltungXF
Preis
******
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1900 auf der Auktion Emporium Hamburg - 24. November 2023
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum24. November 2023
ErhaltungXF
Preis
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1900 auf der Auktion Künker - 19. April 2023
VerkäuferKünker
Datum19. April 2023
ErhaltungVF
Preis
******
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1900 auf der Auktion Emporium Hamburg - 5. Mai 2022
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum5. Mai 2022
ErhaltungVF
Preis
******
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1900 auf der Auktion Künker - 1. Dezember 2021
VerkäuferKünker
Datum1. Dezember 2021
ErhaltungVF
Preis
******
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1900 auf der Auktion Emporium Hamburg - 11. November 2021
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum11. November 2021
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
******
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1900 auf der Auktion iNumis - 2. November 2021
VerkäuferiNumis
Datum2. November 2021
ErhaltungVF
Preis
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1900 auf der Auktion Emporium Hamburg - 6. Mai 2021
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum6. Mai 2021
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
******
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1900 auf der Auktion Emporium Hamburg - 12. November 2019
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum12. November 2019
ErhaltungAU
Preis
******
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1900 auf der Auktion Künker - 9. Mai 2019
VerkäuferKünker
Datum9. Mai 2019
ErhaltungXF
Preis
******
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1900 auf der Auktion Numismatica Ranieri - 10. November 2018
VerkäuferNumismatica Ranieri
Datum10. November 2018
ErhaltungUNC
Preis
******
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1900 auf der Auktion Hess Divo - 29. Mai 2018
VerkäuferHess Divo
Datum29. Mai 2018
ErhaltungXF
Preis
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1900 auf der Auktion Palombo - 21. November 2015
VerkäuferPalombo
Datum21. November 2015
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1900 auf der Auktion Künker - 1. Oktober 2015
VerkäuferKünker
Datum1. Oktober 2015
ErhaltungXF
Preis
******
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1900 auf der Auktion Künker - 11. März 2015
VerkäuferKünker
Datum11. März 2015
ErhaltungXF
Preis
******
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1900 auf der Auktion Künker - 11. März 2015
VerkäuferKünker
Datum11. März 2015
ErhaltungXF
Preis
******
******
