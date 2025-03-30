1 Pfund (Transvaal) 1900 (Südafrika, Transvaal-Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1 Pfund (Transvaal) 1900 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Transvaal-Republik und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 31722, welches bei Heritage Auctions für 3.055 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. September 2014.

