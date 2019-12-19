SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020
1 Pfund (Transvaal) 1895 (Südafrika, Transvaal-Republik)
Spezifikation
- MetallGold (0,916)
- Gewicht7,988 g
- Reines Gold (0,2352 oz) 7,317 g
- Durchmesser22 mm
- RandGeriffelter
- Auflage UNC336,000
Beschreibung
- LandSüdafrika
- ZeitraumTransvaal-Republik
- Wertangabe1 Pfund (Transvaal)
- Jahr1895
- MünzstättePretoria
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1900 USD
Auktionspreise (12)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1 Pfund (Transvaal) 1895 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Transvaal-Republik und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 904, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 3.800 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. September 2012.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferRoma Numismatics
Datum19. Dezember 2019
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
111 $
Preis in Auktionswährung 85 GBP
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum12. November 2019
ErhaltungVF
Preis
353 $
Preis in Auktionswährung 320 EUR
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum18. November 2016
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum27. September 2012
ErhaltungXF
Preis
