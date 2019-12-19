flag
1 Pfund (Transvaal) 1895 (Südafrika, Transvaal-Republik)

Avers 1 Pfund (Transvaal) 1895 - Goldmünze Wert - Südafrika, Transvaal-RepublikRevers 1 Pfund (Transvaal) 1895 - Goldmünze Wert - Südafrika, Transvaal-Republik

Spezifikation

  • MetallGold (0,916)
  • Gewicht7,988 g
  • Reines Gold (0,2352 oz) 7,317 g
  • Durchmesser22 mm
  • RandGeriffelter
  • Auflage UNC336,000

Beschreibung

  • LandSüdafrika
  • ZeitraumTransvaal-Republik
  • Wertangabe1 Pfund (Transvaal)
  • Jahr1895
  • MünzstättePretoria
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (12)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1 Pfund (Transvaal) 1895 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Transvaal-Republik und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 904, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 3.800 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. September 2012.

Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1895 auf der Auktion Roma Numismatics - 19. Dezember 2019
VerkäuferRoma Numismatics
Datum19. Dezember 2019
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
111 $
Preis in Auktionswährung 85 GBP
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1895 auf der Auktion Emporium Hamburg - 12. November 2019
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum12. November 2019
ErhaltungVF
Preis
353 $
Preis in Auktionswährung 320 EUR
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1895 auf der Auktion Hess Divo - 29. Mai 2018
VerkäuferHess Divo
Datum29. Mai 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1895 auf der Auktion Rauch - 11. April 2018
VerkäuferRauch
Datum11. April 2018
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1895 auf der Auktion TimeLine Auctions - 10. Dezember 2016
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum10. Dezember 2016
ErhaltungVF
Preis
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1895 auf der Auktion Emporium Hamburg - 18. November 2016
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum18. November 2016
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1895 auf der Auktion Rauch - 20. April 2016
VerkäuferRauch
Datum20. April 2016
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1895 auf der Auktion Heritage - 10. September 2014
VerkäuferHeritage
Datum10. September 2014
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1895 auf der Auktion Gorny & Mosch - 18. Oktober 2013
VerkäuferGorny & Mosch
Datum18. Oktober 2013
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1895 auf der Auktion Gorny & Mosch - 18. Oktober 2013
VerkäuferGorny & Mosch
Datum18. Oktober 2013
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1895 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 27. September 2012
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum27. September 2012
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1895 auf der Auktion Hess Divo - 26. Oktober 2011
VerkäuferHess Divo
Datum26. Oktober 2011
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
