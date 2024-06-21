1 Pfund (Transvaal) 1874. Schöner Bart (Südafrika, Transvaal-Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1 Pfund (Transvaal) 1874 . Schöner Bart. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Transvaal-Republik und wurde vom Münzamt in Birmingham geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1320, welches bei Baldwin's of St. James's für 115.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Oktober 2011.

