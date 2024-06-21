SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020
1 Pfund (Transvaal) 1874. Schöner Bart (Südafrika, Transvaal-Republik)
Vielfalt: Schöner Bart
Spezifikation
- MetallGold (0,916)
- Gewicht7,988 g
- Reines Gold (0,2352 oz) 7,317 g
- Durchmesser22,3 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC695
Beschreibung
- LandSüdafrika
- ZeitraumTransvaal-Republik
- Wertangabe1 Pfund (Transvaal)
- Jahr1874
- MünzstätteBirmingham
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:31000 USD
Durchschnittspreis (PROOF):11000 USD
Auktionspreise (23)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1 Pfund (Transvaal) 1874 . Schöner Bart. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Transvaal-Republik und wurde vom Münzamt in Birmingham geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1320, welches bei Baldwin's of St. James's für 115.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Oktober 2011.
VerkäuferHeritage
Datum10. Mai 2024
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
1600 $
Preis in Auktionswährung 1600 USD
VerkäuferHeritage
Datum18. Januar 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
12000 $
Preis in Auktionswährung 12000 USD
VerkäuferHeritage
Datum9. Januar 2023
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferRoma Numismatics
Datum7. November 2019
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum4. April 2019
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum3. Oktober 2011
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
