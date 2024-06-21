flag
SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020

1 Pfund (Transvaal) 1874. Schöner Bart (Südafrika, Transvaal-Republik)

Vielfalt: Schöner Bart

Avers 1 Pfund (Transvaal) 1874 Schöner Bart - Goldmünze Wert - Südafrika, Transvaal-RepublikRevers 1 Pfund (Transvaal) 1874 Schöner Bart - Goldmünze Wert - Südafrika, Transvaal-Republik

Foto von: Heritage Auctions

Spezifikation

  • MetallGold (0,916)
  • Gewicht7,988 g
  • Reines Gold (0,2352 oz) 7,317 g
  • Durchmesser22,3 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC695

Beschreibung

  • LandSüdafrika
  • ZeitraumTransvaal-Republik
  • Wertangabe1 Pfund (Transvaal)
  • Jahr1874
  • MünzstätteBirmingham
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:31000 USD
Durchschnittspreis (PROOF):11000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Pfund (Transvaal) 1874 Schöner Bart - Goldmünze Wert - Südafrika, Transvaal-Republik
Auktionspreise (23)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1 Pfund (Transvaal) 1874 . Schöner Bart. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Transvaal-Republik und wurde vom Münzamt in Birmingham geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1320, welches bei Baldwin's of St. James's für 115.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Oktober 2011.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Andere Filter
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1874 auf der Auktion Künker - 21. Juni 2024
VerkäuferKünker
Datum21. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1874 auf der Auktion Heritage - 10. Mai 2024
VerkäuferHeritage
Datum10. Mai 2024
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
1600 $
Preis in Auktionswährung 1600 USD
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1874 auf der Auktion Heritage - 18. Januar 2024
VerkäuferHeritage
Datum18. Januar 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
12000 $
Preis in Auktionswährung 12000 USD
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1874 auf der Auktion Spink - 28. September 2023
VerkäuferSpink
Datum28. September 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1874 auf der Auktion Heritage - 9. Januar 2023
VerkäuferHeritage
Datum9. Januar 2023
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1874 auf der Auktion Heritage - 7. Mai 2022
VerkäuferHeritage
Datum7. Mai 2022
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1874 auf der Auktion Heritage - 7. Mai 2021
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1874 auf der Auktion Heritage - 7. Mai 2021
VerkäuferHeritage
Datum7. Mai 2021
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1874 auf der Auktion Roma Numismatics - 7. November 2019
VerkäuferRoma Numismatics
Datum7. November 2019
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1874 auf der Auktion Künker - 10. Oktober 2019
VerkäuferKünker
Datum10. Oktober 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1874 auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 4. April 2019
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum4. April 2019
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1874 auf der Auktion Heritage - 7. Januar 2019
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1874 auf der Auktion Heritage - 7. Januar 2019
VerkäuferHeritage
Datum7. Januar 2019
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1874 auf der Auktion Teutoburger - 27. Mai 2016
VerkäuferTeutoburger
Datum27. Mai 2016
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1874 auf der Auktion Chaponnière - 7. September 2014
VerkäuferChaponnière
Datum7. September 2014
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1874 auf der Auktion Heritage - 8. August 2014
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1874 auf der Auktion Heritage - 8. August 2014
VerkäuferHeritage
Datum8. August 2014
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1874 auf der Auktion London Coins - 1. März 2014
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1874 auf der Auktion London Coins - 1. März 2014
VerkäuferLondon Coins
Datum1. März 2014
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1874 auf der Auktion Chaponnière - 7. Dezember 2013
VerkäuferChaponnière
Datum7. Dezember 2013
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1874 auf der Auktion Westfälische - 18. September 2012
VerkäuferWestfälische
Datum18. September 2012
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1874 auf der Auktion Heritage - 3. Januar 2012
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1874 auf der Auktion Heritage - 3. Januar 2012
VerkäuferHeritage
Datum3. Januar 2012
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1874 auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 3. Oktober 2011
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum3. Oktober 2011
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1874 auf der Auktion Heritage - 18. April 2011
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1874 auf der Auktion Heritage - 18. April 2011
VerkäuferHeritage
Datum18. April 2011
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1874 auf der Auktion Stack's - 16. Januar 2007
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1874 auf der Auktion Stack's - 16. Januar 2007
Aus der Sammlung: Gund III
VerkäuferStack's
Datum16. Januar 2007
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von SüdafrikaMünzkatalog der Transvaal-RepublikMünzen aus von Südafrika 1874Alle Südafrikanische MünzenSüdafrikanische Gold MünzenSüdafrikanische Münzen 1 Pfund (Transvaal)Numismatische Auktionen