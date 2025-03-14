flag
1 Pfund (Transvaal) 1894 (Südafrika, Transvaal-Republik)

Avers 1 Pfund (Transvaal) 1894 - Goldmünze Wert - Südafrika, Transvaal-RepublikRevers 1 Pfund (Transvaal) 1894 - Goldmünze Wert - Südafrika, Transvaal-Republik

Foto von: Gorny & Mosch

Spezifikation

  • MetallGold (0,916)
  • Gewicht7,988 g
  • Reines Gold (0,2352 oz) 7,317 g
  • Durchmesser22 mm
  • RandGeriffelter
  • Auflage UNC318,000

Beschreibung

  • LandSüdafrika
  • ZeitraumTransvaal-Republik
  • Wertangabe1 Pfund (Transvaal)
  • Jahr1894
  • MünzstättePretoria
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Pfund (Transvaal) 1894 - Goldmünze Wert - Südafrika, Transvaal-Republik
Auktionspreise (25)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1 Pfund (Transvaal) 1894 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Transvaal-Republik und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 903, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 15.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. September 2012.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1894 auf der Auktion Mowbray Collectables - 14. März 2025
VerkäuferMowbray Collectables
Datum14. März 2025
ErhaltungVF
Preis
1100 NZD
Preis in Auktionswährung 1100 NZD
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1894 auf der Auktion Mowbray Collectables - 14. März 2025
VerkäuferMowbray Collectables
Datum14. März 2025
ErhaltungF
Preis
1100 NZD
Preis in Auktionswährung 1100 NZD
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1894 auf der Auktion Mowbray Collectables - 20. September 2024
VerkäuferMowbray Collectables
Datum20. September 2024
ErhaltungF
Preis
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1894 auf der Auktion Emporium Hamburg - 24. November 2023
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum24. November 2023
ErhaltungXF
Preis
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1894 auf der Auktion Emporium Hamburg - 11. Mai 2023
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum11. Mai 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1894 auf der Auktion Emporium Hamburg - 17. November 2022
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum17. November 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1894 auf der Auktion Heritage - 4. November 2022
VerkäuferHeritage
Datum4. November 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1894 auf der Auktion Nomisma Aste - 23. Oktober 2022
VerkäuferNomisma Aste
Datum23. Oktober 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1894 auf der Auktion Emporium Hamburg - 5. Mai 2022
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum5. Mai 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1894 auf der Auktion Gorny & Mosch - 9. März 2022
VerkäuferGorny & Mosch
Datum9. März 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1894 auf der Auktion Emporium Hamburg - 11. November 2021
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum11. November 2021
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1894 auf der Auktion Künker - 21. Juli 2021
VerkäuferKünker
Datum21. Juli 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1894 auf der Auktion VL Nummus - 12. Juli 2020
VerkäuferVL Nummus
Datum12. Juli 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1894 auf der Auktion Roma Numismatics - 19. Dezember 2019
VerkäuferRoma Numismatics
Datum19. Dezember 2019
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1894 auf der Auktion Emporium Hamburg - 12. November 2019
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum12. November 2019
ErhaltungAU
Preis
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1894 auf der Auktion Heritage - 29. April 2019
VerkäuferHeritage
Datum29. April 2019
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1894 auf der Auktion Schulman - 30. Juni 2018
VerkäuferSchulman
Datum30. Juni 2018
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1894 auf der Auktion Emporium Hamburg - 13. November 2015
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum13. November 2015
ErhaltungXF
Preis
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1894 auf der Auktion Monnaies d'Antan - 23. Mai 2015
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum23. Mai 2015
ErhaltungXF
Preis
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1894 auf der Auktion Heritage - 10. September 2014
VerkäuferHeritage
Datum10. September 2014
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1894 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 27. September 2012
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum27. September 2012
ErhaltungMS62
Preis
******
Beliebte Abschnitte
