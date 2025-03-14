SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020
1 Pfund (Transvaal) 1894 (Südafrika, Transvaal-Republik)
Foto von: Gorny & Mosch
Spezifikation
- MetallGold (0,916)
- Gewicht7,988 g
- Reines Gold (0,2352 oz) 7,317 g
- Durchmesser22 mm
- RandGeriffelter
- Auflage UNC318,000
Beschreibung
- LandSüdafrika
- ZeitraumTransvaal-Republik
- Wertangabe1 Pfund (Transvaal)
- Jahr1894
- MünzstättePretoria
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2000 USD
Auktionspreise (25)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1 Pfund (Transvaal) 1894 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Transvaal-Republik und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 903, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 15.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. September 2012.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMowbray Collectables
Datum14. März 2025
ErhaltungVF
Preis
1100 NZD
Preis in Auktionswährung 1100 NZD
VerkäuferMowbray Collectables
Datum14. März 2025
ErhaltungF
Preis
1100 NZD
Preis in Auktionswährung 1100 NZD
VerkäuferMowbray Collectables
Datum20. September 2024
ErhaltungF
Preis
******
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum17. November 2022
ErhaltungXF
Preis
******
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum11. November 2021
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
******
VerkäuferRoma Numismatics
Datum19. Dezember 2019
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum12. November 2019
ErhaltungAU
Preis
******
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum13. November 2015
ErhaltungXF
Preis
******
12
