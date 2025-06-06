flag
1 Pfund (Transvaal) 1902 (Südafrika, Transvaal-Republik)

Avers 1 Pfund (Transvaal) 1902 - Goldmünze Wert - Südafrika, Transvaal-RepublikRevers 1 Pfund (Transvaal) 1902 - Goldmünze Wert - Südafrika, Transvaal-Republik

Foto von: Heritage Auctions

Spezifikation

  • MetallGold (0,999)
  • Gewicht8,12 g
  • Reines Gold (0,2608 oz) 8,1119 g
  • Durchmesser22,8 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC986

Beschreibung

  • LandSüdafrika
  • ZeitraumTransvaal-Republik
  • Wertangabe1 Pfund (Transvaal)
  • Jahr1902
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:9000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Pfund (Transvaal) 1902 - Goldmünze Wert - Südafrika, Transvaal-Republik
Auktionspreise (33)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1 Pfund (Transvaal) 1902 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Transvaal-Republik. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 25091, welches bei Heritage Auctions für 48.875 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 2. Januar 2012.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1902 auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungMS65 NGC
Preis
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1902 auf der Auktion Status International - 6. Juni 2025
VerkäuferStatus International
Datum6. Juni 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1902 auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
15600 $
Preis in Auktionswährung 15600 USD
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1902 auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU53 NGC
Preis
7380 $
Preis in Auktionswährung 7380 USD
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1902 auf der Auktion NumisCorner - 15. Juni 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum15. Juni 2024
ErhaltungAU55
Preis
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1902 auf der Auktion Status International - 7. Juni 2024
VerkäuferStatus International
Datum7. Juni 2024
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1902 auf der Auktion Spink - 28. September 2023
VerkäuferSpink
Datum28. September 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1902 auf der Auktion Spink - 28. September 2023
VerkäuferSpink
Datum28. September 2023
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1902 auf der Auktion Heritage - 19. August 2023
VerkäuferHeritage
Datum19. August 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1902 auf der Auktion Status International - 9. Juni 2023
VerkäuferStatus International
Datum9. Juni 2023
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1902 auf der Auktion Stack's - 15. Januar 2023
VerkäuferStack's
Datum15. Januar 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1902 auf der Auktion Heritage - 9. Januar 2023
VerkäuferHeritage
Datum9. Januar 2023
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1902 auf der Auktion Status International - 23. Juni 2022
VerkäuferStatus International
Datum23. Juni 2022
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1902 auf der Auktion Künker - 24. März 2022
VerkäuferKünker
Datum24. März 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1902 auf der Auktion Künker - 28. September 2021
VerkäuferKünker
Datum28. September 2021
ErhaltungXF
Preis
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1902 auf der Auktion Status International - 11. Juni 2021
VerkäuferStatus International
Datum11. Juni 2021
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1902 auf der Auktion Heritage - 6. November 2020
VerkäuferHeritage
Datum6. November 2020
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1902 auf der Auktion Heritage - 7. August 2020
VerkäuferHeritage
Datum7. August 2020
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1902 auf der Auktion Heritage - 27. April 2020
VerkäuferHeritage
Datum27. April 2020
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1902 auf der Auktion Stack's - 16. August 2018
VerkäuferStack's
Datum16. August 2018
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1902 auf der Auktion Stack's - 4. August 2017
VerkäuferStack's
Datum4. August 2017
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Wo zu kaufen?
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1902 auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungMS65 NGC
Zu versteigern
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1902 auf der Auktion Heritage - 15. September 2025
VerkäuferHeritage
Datum15. September 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
