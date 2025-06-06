SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020
1 Pfund (Transvaal) 1902 (Südafrika, Transvaal-Republik)
Durchschnittspreis:9000 USD
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1 Pfund (Transvaal) 1902 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Transvaal-Republik. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 25091, welches bei Heritage Auctions für 48.875 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 2. Januar 2012.
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
15600 $
Preis in Auktionswährung 15600 USD
12
