1 Pfund (Transvaal) 1902 (Südafrika, Transvaal-Republik)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1 Pfund (Transvaal) 1902 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Transvaal-Republik. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 25091, welches bei Heritage Auctions für 48.875 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 2. Januar 2012.

