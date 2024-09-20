flag
SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020

1 Pfund (Transvaal) 1897 (Südafrika, Transvaal-Republik)

Avers 1 Pfund (Transvaal) 1897 - Goldmünze Wert - Südafrika, Transvaal-RepublikRevers 1 Pfund (Transvaal) 1897 - Goldmünze Wert - Südafrika, Transvaal-Republik

Foto von: Stanley Gibbons Baldwin's

Spezifikation

  • MetallGold (0,916)
  • Gewicht7,988 g
  • Reines Gold (0,2352 oz) 7,317 g
  • Durchmesser22 mm
  • RandGeriffelter
  • Auflage UNC311,000

Beschreibung

  • LandSüdafrika
  • ZeitraumTransvaal-Republik
  • Wertangabe1 Pfund (Transvaal)
  • Jahr1897
  • MünzstättePretoria
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:600 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Pfund (Transvaal) 1897 - Goldmünze Wert - Südafrika, Transvaal-Republik
Auktionspreise (24)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1 Pfund (Transvaal) 1897 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Transvaal-Republik und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 906, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 2.700 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. September 2012.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1897 auf der Auktion Mowbray Collectables - 20. September 2024
VerkäuferMowbray Collectables
Datum20. September 2024
ErhaltungG
Preis
875 NZD
Preis in Auktionswährung 875 NZD
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1897 auf der Auktion Naumann - 2. Juni 2024
VerkäuferNaumann
Datum2. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
461 $
Preis in Auktionswährung 425 EUR
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1897 auf der Auktion Emporium Hamburg - 24. November 2023
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum24. November 2023
ErhaltungVF
Preis
******
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1897 auf der Auktion Emporium Hamburg - 5. Mai 2022
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum5. Mai 2022
ErhaltungVF
Preis
******
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1897 auf der Auktion Künker - 1. Dezember 2021
VerkäuferKünker
Datum1. Dezember 2021
ErhaltungVF
Preis
******
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1897 auf der Auktion Emporium Hamburg - 11. November 2021
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum11. November 2021
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
******
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1897 auf der Auktion Emporium Hamburg - 6. Mai 2021
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum6. Mai 2021
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
******
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1897 auf der Auktion Emporium Hamburg - 13. November 2020
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum13. November 2020
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1897 auf der Auktion Roma Numismatics - 19. Dezember 2019
VerkäuferRoma Numismatics
Datum19. Dezember 2019
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1897 auf der Auktion Emporium Hamburg - 12. November 2019
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum12. November 2019
ErhaltungVF
Preis
******
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1897 auf der Auktion Emporium Hamburg - 12. November 2019
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum12. November 2019
ErhaltungUNC
Preis
******
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1897 auf der Auktion Emporium Hamburg - 12. November 2019
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum12. November 2019
ErhaltungXF
Preis
******
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1897 auf der Auktion Nihon - 9. Dezember 2018
VerkäuferNihon
Datum9. Dezember 2018
ErhaltungVF
Preis
******
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1897 auf der Auktion Emporium Hamburg - 16. April 2018
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum16. April 2018
ErhaltungVF
Preis
******
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1897 auf der Auktion Emporium Hamburg - 18. November 2017
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum18. November 2017
ErhaltungXF
Preis
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1897 auf der Auktion Schulman - 21. November 2015
VerkäuferSchulman
Datum21. November 2015
ErhaltungF
Preis
******
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1897 auf der Auktion Palombo - 21. November 2015
VerkäuferPalombo
Datum21. November 2015
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1897 auf der Auktion Emporium Hamburg - 14. November 2014
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum14. November 2014
ErhaltungAU
Preis
******
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1897 auf der Auktion Künker - 11. Oktober 2013
VerkäuferKünker
Datum11. Oktober 2013
ErhaltungXF
Preis
******
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1897 auf der Auktion Chaponnière - 29. November 2012
VerkäuferChaponnière
Datum29. November 2012
ErhaltungVF
Preis
******
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1897 auf der Auktion Künker - 12. Oktober 2012
VerkäuferKünker
Datum12. Oktober 2012
ErhaltungXF
Preis
******
******
