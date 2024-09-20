SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020
1 Pfund (Transvaal) 1897 (Südafrika, Transvaal-Republik)
Spezifikation
- MetallGold (0,916)
- Gewicht7,988 g
- Reines Gold (0,2352 oz) 7,317 g
- Durchmesser22 mm
- RandGeriffelter
- Auflage UNC311,000
Beschreibung
- LandSüdafrika
- ZeitraumTransvaal-Republik
- Wertangabe1 Pfund (Transvaal)
- Jahr1897
- MünzstättePretoria
- MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1 Pfund (Transvaal) 1897 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Transvaal-Republik und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 906, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 2.700 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. September 2012.
VerkäuferMowbray Collectables
Datum20. September 2024
ErhaltungG
Preis
875 NZD
Preis in Auktionswährung 875 NZD
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum24. November 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum11. November 2021
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum6. Mai 2021
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum13. November 2020
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferRoma Numismatics
Datum19. Dezember 2019
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum12. November 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum12. November 2019
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum12. November 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum14. November 2014
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
