flag
SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020

Münzen von Südafrika 1897

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
1 Pfund (Transvaal) 1897
Durchschnittlicher Preis600 $
Verkauf
024
Vorderseite
Rückseite
1/2 Pfund (Transvaal) 1897
Durchschnittlicher Preis640 $
Verkauf
098
Kategorie
Jahr
Suchen