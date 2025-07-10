1/2 Pfund (Transvaal) 1897 (Südafrika, Transvaal-Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1/2 Pfund (Transvaal) 1897 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Transvaal-Republik und wurde vom Münzamt in Berlin geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30592, welches bei Heritage Auctions für 14.100 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. April 2015.

