1/2 Pfund (Transvaal) 1897 (Südafrika, Transvaal-Republik)

Avers 1/2 Pfund (Transvaal) 1897 - Goldmünze Wert - Südafrika, Transvaal-RepublikRevers 1/2 Pfund (Transvaal) 1897 - Goldmünze Wert - Südafrika, Transvaal-Republik

Foto von: Attica Auctions

Spezifikation

  • MetallGold (0,916)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1176 oz) 3,6585 g
  • Durchmesser19,4 mm
  • RandGeriffelter
  • Auflage UNC75,000

Beschreibung

  • LandSüdafrika
  • ZeitraumTransvaal-Republik
  • Wertangabe1/2 Pfund (Transvaal)
  • Jahr1897
  • MünzstätteBerlin
  • MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1/2 Pfund (Transvaal) 1897 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Transvaal-Republik und wurde vom Münzamt in Berlin geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30592, welches bei Heritage Auctions für 14.100 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. April 2015.

Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1897 auf der Auktion Rhenumis - 10. Juli 2025
VerkäuferRhenumis
Datum10. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
352 $
Preis in Auktionswährung 300 EUR
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1897 auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
5040 $
Preis in Auktionswährung 5040 USD
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1897 auf der Auktion Attica Auctions - 3. Dezember 2024
VerkäuferAttica Auctions
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1897 auf der Auktion Heritage - 1. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum1. August 2024
ErhaltungVF
Preis
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1897 auf der Auktion Heritage - 30. Mai 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Mai 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1897 auf der Auktion Grün - 14. Mai 2024
VerkäuferGrün
Datum14. Mai 2024
ErhaltungVF
Preis
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1897 auf der Auktion Sima Srl - 1. April 2024
VerkäuferSima Srl
Datum1. April 2024
ErhaltungVF
Preis
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1897 auf der Auktion Via - 18. Dezember 2023
VerkäuferVia
Datum18. Dezember 2023
ErhaltungVF
Preis
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1897 auf der Auktion Grün - 15. November 2023
VerkäuferGrün
Datum15. November 2023
ErhaltungVF
Preis
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1897 auf der Auktion Stack's - 3. November 2023
VerkäuferStack's
Datum3. November 2023
ErhaltungAU55 NGC
Preis
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1897 auf der Auktion Schulman - 19. Oktober 2023
VerkäuferSchulman
Datum19. Oktober 2023
ErhaltungVF
Preis
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1897 auf der Auktion Varesi - 20. September 2023
VerkäuferVaresi
Datum20. September 2023
ErhaltungVF
Preis
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1897 auf der Auktion Heritage - 24. August 2023
VerkäuferHeritage
Datum24. August 2023
ErhaltungAU55 NGC
Preis
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1897 auf der Auktion Schulman - 6. April 2023
VerkäuferSchulman
Datum6. April 2023
ErhaltungVF
Preis
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1897 auf der Auktion Heritage - 23. März 2023
VerkäuferHeritage
Datum23. März 2023
ErhaltungAU55 NGC
Preis
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1897 auf der Auktion VL Nummus - 15. Januar 2023
VerkäuferVL Nummus
Datum15. Januar 2023
ErhaltungAU
Preis
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1897 auf der Auktion Schulman - 15. Dezember 2022
VerkäuferSchulman
Datum15. Dezember 2022
ErhaltungAU55 NGC
Preis
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1897 auf der Auktion Heritage Eur - 18. November 2022
VerkäuferHeritage Eur
Datum18. November 2022
ErhaltungVF
Preis
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1897 auf der Auktion Grün - 11. Mai 2022
VerkäuferGrün
Datum11. Mai 2022
ErhaltungVF
Preis
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1897 auf der Auktion Heritage - 24. März 2022
VerkäuferHeritage
Datum24. März 2022
ErhaltungXF45 NGC
Preis
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1897 auf der Auktion Gorny & Mosch - 9. März 2022
VerkäuferGorny & Mosch
Datum9. März 2022
ErhaltungVF
Preis
