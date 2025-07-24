1 Pfund (Transvaal) 1898 (Südafrika, Transvaal-Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1 Pfund (Transvaal) 1898 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Transvaal-Republik und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 907, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 1.600 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. September 2012.

