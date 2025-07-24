flag
SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020

1 Pfund (Transvaal) 1898 (Südafrika, Transvaal-Republik)

Avers 1 Pfund (Transvaal) 1898 - Goldmünze Wert - Südafrika, Transvaal-RepublikRevers 1 Pfund (Transvaal) 1898 - Goldmünze Wert - Südafrika, Transvaal-Republik

Foto von: Gorny & Mosch

Spezifikation

  • MetallGold (0,916)
  • Gewicht7,988 g
  • Reines Gold (0,2352 oz) 7,317 g
  • Durchmesser22 mm
  • RandGeriffelter
  • Auflage UNC137,000

Beschreibung

  • LandSüdafrika
  • ZeitraumTransvaal-Republik
  • Wertangabe1 Pfund (Transvaal)
  • Jahr1898
  • MünzstättePretoria
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (147)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1 Pfund (Transvaal) 1898 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Transvaal-Republik und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 907, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 1.600 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. September 2012.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1898 auf der Auktion Künker - 24. Juli 2025
VerkäuferKünker
Datum24. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
824 $
Preis in Auktionswährung 700 EUR
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1898 auf der Auktion Künker - 24. Mai 2025
VerkäuferKünker
Datum24. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
966 $
Preis in Auktionswährung 850 EUR
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1898 auf der Auktion Künker - 24. Mai 2025
VerkäuferKünker
Datum24. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1898 auf der Auktion Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - 6. April 2025
VerkäuferMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Datum6. April 2025
ErhaltungXF
Preis
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1898 auf der Auktion Künker - 7. März 2025
VerkäuferKünker
Datum7. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1898 auf der Auktion Emporium Hamburg - 12. Dezember 2024
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1898 auf der Auktion Künker - 25. September 2024
VerkäuferKünker
Datum25. September 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1898 auf der Auktion Künker - 21. Juni 2024
VerkäuferKünker
Datum21. Juni 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1898 auf der Auktion Künker - 21. Juni 2024
VerkäuferKünker
Datum21. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1898 auf der Auktion Künker - 8. Dezember 2023
VerkäuferKünker
Datum8. Dezember 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1898 auf der Auktion Künker - 8. Dezember 2023
VerkäuferKünker
Datum8. Dezember 2023
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1898 auf der Auktion Künker - 17. November 2023
VerkäuferKünker
Datum17. November 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1898 auf der Auktion Numismatica Ranieri - 5. November 2023
VerkäuferNumismatica Ranieri
Datum5. November 2023
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1898 auf der Auktion Sima Srl - 20. Oktober 2023
VerkäuferSima Srl
Datum20. Oktober 2023
ErhaltungVF
Preis
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1898 auf der Auktion Künker - 26. September 2023
VerkäuferKünker
Datum26. September 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1898 auf der Auktion Künker - 22. Juni 2023
VerkäuferKünker
Datum22. Juni 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1898 auf der Auktion Künker - 19. April 2023
VerkäuferKünker
Datum19. April 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1898 auf der Auktion Künker - 19. April 2023
VerkäuferKünker
Datum19. April 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1898 auf der Auktion Emporium Hamburg - 17. November 2022
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum17. November 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1898 auf der Auktion Emporium Hamburg - 17. November 2022
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum17. November 2022
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
******
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1898 auf der Auktion Varesi - 9. November 2022
VerkäuferVaresi
Datum9. November 2022
ErhaltungVF
Preis
******
