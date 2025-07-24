SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020
1 Pfund (Transvaal) 1898 (Südafrika, Transvaal-Republik)
Spezifikation
- MetallGold (0,916)
- Gewicht7,988 g
- Reines Gold (0,2352 oz) 7,317 g
- Durchmesser22 mm
- RandGeriffelter
- Auflage UNC137,000
Beschreibung
- LandSüdafrika
- ZeitraumTransvaal-Republik
- Wertangabe1 Pfund (Transvaal)
- Jahr1898
- MünzstättePretoria
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:600 USD
Auktionspreise (147)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1 Pfund (Transvaal) 1898 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Transvaal-Republik und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 907, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 1.600 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. September 2012.
VerkäuferMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Datum6. April 2025
ErhaltungXF
Preis
—
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum17. November 2022
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum17. November 2022
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
