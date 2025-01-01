Katalog
Südafrika
Zeitraum:
1852-2020
1852-2020
Transvaal-Republik
1852-1902
Georg V
1910-1936
Georg VI
1936-1952
Elisabeth II
1952-2020
Heim
Katalog
Südafrika
1898
Münzen von Südafrika 1898
Alle
Alle
Goldmünzen
Goldmünzen
1 Pfund (Transvaal) 1898
Durchschnittlicher Preis
600 $
Verkauf
0
147
