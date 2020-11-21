1 Pfund (Transvaal) 1892. Doppelter Wall (Südafrika, Transvaal-Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1 Pfund (Transvaal) 1892 . Doppelter Wall. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Transvaal-Republik und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1207, welches bei SINCONA AG für 64.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Oktober 2018.

Erhaltung PROOF (2) UNC (4) AU (2) XF (5) VF (2) F (1) Erhaltung (slab) MS64 (1) MS63 (1) MS62 (1) AU55 (2) VF20 (1) PF65 (2) Service NGC (6)