flag
SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020

1 Pfund (Transvaal) 1892. Doppelter Wall (Südafrika, Transvaal-Republik)

Vielfalt: Doppelter Wall

Avers 1 Pfund (Transvaal) 1892 Doppelter Wall - Goldmünze Wert - Südafrika, Transvaal-RepublikRevers 1 Pfund (Transvaal) 1892 Doppelter Wall - Goldmünze Wert - Südafrika, Transvaal-Republik

Foto von: Noble Numismatics Pty Ltd

Spezifikation

  • MetallGold (0,916)
  • Gewicht7,988 g
  • Reines Gold (0,2352 oz) 7,317 g
  • Durchmesser22 mm
  • RandGeriffelter
  • Auflage UNC16,000
  • Auflage PROOF10

Beschreibung

  • LandSüdafrika
  • ZeitraumTransvaal-Republik
  • Wertangabe1 Pfund (Transvaal)
  • Jahr1892
  • MünzstättePretoria
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1800 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Pfund (Transvaal) 1892 Doppelter Wall - Goldmünze Wert - Südafrika, Transvaal-Republik
Auktionspreise (16)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1 Pfund (Transvaal) 1892 . Doppelter Wall. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Transvaal-Republik und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1207, welches bei SINCONA AG für 64.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Oktober 2018.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1892 auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
4320 $
Preis in Auktionswährung 4320 USD
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1892 auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 1. August 2024
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum1. August 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis
785 $
Preis in Auktionswährung 1200 AUD
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1892 auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 12. April 2024
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum12. April 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1892 auf der Auktion Numismatica Ranieri - 21. November 2020
VerkäuferNumismatica Ranieri
Datum21. November 2020
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1892 auf der Auktion Numismatica Ranieri - 9. November 2019
VerkäuferNumismatica Ranieri
Datum9. November 2019
ErhaltungXF
Preis
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1892 auf der Auktion Gorny & Mosch - 18. Oktober 2019
VerkäuferGorny & Mosch
Datum18. Oktober 2019
ErhaltungVF20
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1892 auf der Auktion Gorny & Mosch - 16. Oktober 2019
VerkäuferGorny & Mosch
Datum16. Oktober 2019
ErhaltungAU55
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1892 auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 4. April 2019
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum4. April 2019
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1892 auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 23. November 2018
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum23. November 2018
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1892 auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 3. August 2018
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum3. August 2018
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1892 auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 3. August 2018
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum3. August 2018
ErhaltungXF
Preis
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1892 auf der Auktion Emporium Hamburg - 1. April 2016
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum1. April 2016
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1892 auf der Auktion Palombo - 21. November 2015
VerkäuferPalombo
Datum21. November 2015
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1892 auf der Auktion Heritage - 10. September 2014
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1892 auf der Auktion Heritage - 10. September 2014
VerkäuferHeritage
Datum10. September 2014
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1892 auf der Auktion Heritage - 1. Mai 2012
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1892 auf der Auktion Heritage - 1. Mai 2012
VerkäuferHeritage
Datum1. Mai 2012
ErhaltungPF65 NGC
Preis
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1892 auf der Auktion Heritage - 3. Januar 2012
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1892 auf der Auktion Heritage - 3. Januar 2012
VerkäuferHeritage
Datum3. Januar 2012
ErhaltungPF65 NGC
Preis
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von SüdafrikaMünzkatalog der Transvaal-RepublikMünzen aus von Südafrika 1892Alle Südafrikanische MünzenSüdafrikanische Gold MünzenSüdafrikanische Münzen 1 Pfund (Transvaal)Numismatische Auktionen