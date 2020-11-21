SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020
1 Pfund (Transvaal) 1892. Doppelter Wall (Südafrika, Transvaal-Republik)
Vielfalt: Doppelter Wall
Foto von: Noble Numismatics Pty Ltd
Spezifikation
- MetallGold (0,916)
- Gewicht7,988 g
- Reines Gold (0,2352 oz) 7,317 g
- Durchmesser22 mm
- RandGeriffelter
- Auflage UNC16,000
- Auflage PROOF10
Beschreibung
- LandSüdafrika
- ZeitraumTransvaal-Republik
- Wertangabe1 Pfund (Transvaal)
- Jahr1892
- MünzstättePretoria
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1800 USD
Auktionspreise (16)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1 Pfund (Transvaal) 1892 . Doppelter Wall. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Transvaal-Republik und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1207, welches bei SINCONA AG für 64.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Oktober 2018.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum1. August 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis
785 $
Preis in Auktionswährung 1200 AUD
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum12. April 2024
ErhaltungF
Preis
VerkäuferNumismatica Ranieri
Datum21. November 2020
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum4. April 2019
ErhaltungUNC
Preis
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum23. November 2018
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum3. August 2018
ErhaltungXF
Preis
