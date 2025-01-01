flag
Münzen von Südafrika 1892

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
1 Pfund (Transvaal) 1892Doppelter Wall
Durchschnittlicher Preis1800 $
Verkauf
016
Vorderseite
Rückseite
1 Pfund (Transvaal) 1892Einzelwelle
Durchschnittlicher Preis8300 $
Verkauf
07
Vorderseite
Rückseite
1/2 Pfund (Transvaal) 1892Doppelter Wall
Durchschnittlicher Preis1100 $
Verkauf
1128
