1/2 Pfund (Transvaal) 1892. Doppelter Wall (Südafrika, Transvaal-Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1/2 Pfund (Transvaal) 1892 . Doppelter Wall. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Transvaal-Republik und wurde vom Münzamt in Berlin geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 63, welches bei Schulman b.v. für 45.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. April 2022.

Erhaltung PROOF (12) UNC (36) AU (45) XF (16) VF (15) Keine Note (3) Erhaltung (slab) MS66 (2) MS65 (1) MS64 (6) MS63 (9) MS62 (10) MS61 (2) AU58 (5) AU55 (14) AU53 (6) AU50 (3) XF45 (1) XF40 (3) VF30 (1) PF65 (4) PF64 (4) PF63 (1) PF62 (1) PF58 (1) DETAILS (10) CAMEO (9) Service NGC (60) PCGS (27) Andere Filter Münzen aus Sammlungen (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Chaponnière (1)

CNG (2)

Coin Cabinet (1)

CoinsNB (1)

Goldberg (2)

Gorny & Mosch (2)

Hans M. F. Schulman (1)

Heritage (65)

Jean ELSEN (1)

Künker (7)

Numismática Leilões (2)

Pegasus Auctions (1)

Rhenumis (2)

Schulman (6)

SINCONA (4)

Spink (2)

Stack's (15)

Stanley Gibbons Baldwin's (3)

Teutoburger (1)

UBS (6)

Varesi (1)

Warin Global Investments (1)