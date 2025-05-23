flag
SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020

1/2 Pfund (Transvaal) 1892. Doppelter Wall (Südafrika, Transvaal-Republik)

Vielfalt: Doppelter Wall

Avers 1/2 Pfund (Transvaal) 1892 Doppelter Wall - Goldmünze Wert - Südafrika, Transvaal-RepublikRevers 1/2 Pfund (Transvaal) 1892 Doppelter Wall - Goldmünze Wert - Südafrika, Transvaal-Republik

Foto von: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Spezifikation

  • MetallGold (0,916)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1176 oz) 3,6585 g
  • Durchmesser19,4 mm
  • RandGeriffelter
  • Auflage UNC10,000
  • Auflage PROOF20

Beschreibung

  • LandSüdafrika
  • ZeitraumTransvaal-Republik
  • Wertangabe1/2 Pfund (Transvaal)
  • Jahr1892
  • MünzstätteBerlin
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1100 USD
Durchschnittspreis (PROOF):25000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Pfund (Transvaal) 1892 Doppelter Wall - Goldmünze Wert - Südafrika, Transvaal-Republik
Auktionspreise (127)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1/2 Pfund (Transvaal) 1892 . Doppelter Wall. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Transvaal-Republik und wurde vom Münzamt in Berlin geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 63, welches bei Schulman b.v. für 45.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. April 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Andere Filter
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1892 auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1892 auf der Auktion CoinsNB - 14. Juni 2025
VerkäuferCoinsNB
Datum14. Juni 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
396 $
Preis in Auktionswährung 343 EUR
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1892 auf der Auktion SINCONA - 28. Mai 2025
VerkäuferSINCONA
Datum28. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
483 $
Preis in Auktionswährung 400 CHF
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1892 auf der Auktion Warin Global Investments - 23. Mai 2025
VerkäuferWarin Global Investments
Datum23. Mai 2025
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1892 auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2025
ErhaltungPF64 CAMEO NGC
Preis
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1892 auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1892 auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2025
ErhaltungPF64 CAMEO NGC
Preis
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1892 auf der Auktion Stack's - 23. August 2024
VerkäuferStack's
Datum23. August 2024
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1892 auf der Auktion Heritage - 10. Mai 2024
VerkäuferHeritage
Datum10. Mai 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1892 auf der Auktion Stack's - 14. Januar 2024
VerkäuferStack's
Datum14. Januar 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1892 auf der Auktion Stack's - 14. Januar 2024
VerkäuferStack's
Datum14. Januar 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1892 auf der Auktion Stack's - 3. November 2023
VerkäuferStack's
Datum3. November 2023
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1892 auf der Auktion Coin Cabinet - 10. Oktober 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum10. Oktober 2023
ErhaltungVF
Preis
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1892 auf der Auktion Spink - 28. September 2023
VerkäuferSpink
Datum28. September 2023
ErhaltungVF
Preis
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1892 auf der Auktion Stack's - 14. September 2023
VerkäuferStack's
Datum14. September 2023
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1892 auf der Auktion Stack's - 17. August 2023
VerkäuferStack's
Datum17. August 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1892 auf der Auktion Künker - 22. Juni 2023
VerkäuferKünker
Datum22. Juni 2023
ErhaltungPF62 CAMEO NGC
Preis
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1892 auf der Auktion Stack's - 3. März 2023
VerkäuferStack's
Datum3. März 2023
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1892 auf der Auktion Heritage - 18. Januar 2023
VerkäuferHeritage
Datum18. Januar 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1892 auf der Auktion Stack's - 16. Januar 2023
VerkäuferStack's
Datum16. Januar 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1892 auf der Auktion Stack's - 15. Januar 2023
VerkäuferStack's
Datum15. Januar 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
