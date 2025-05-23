SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020
1/2 Pfund (Transvaal) 1892. Doppelter Wall (Südafrika, Transvaal-Republik)
Vielfalt: Doppelter Wall
Foto von: Jean ELSEN & ses Fils s.a.
Spezifikation
- MetallGold (0,916)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1176 oz) 3,6585 g
- Durchmesser19,4 mm
- RandGeriffelter
- Auflage UNC10,000
- Auflage PROOF20
Beschreibung
- LandSüdafrika
- ZeitraumTransvaal-Republik
- Wertangabe1/2 Pfund (Transvaal)
- Jahr1892
- MünzstätteBerlin
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1100 USD
Durchschnittspreis (PROOF):25000 USD
Auktionspreise (127)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1/2 Pfund (Transvaal) 1892 . Doppelter Wall. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Transvaal-Republik und wurde vom Münzamt in Berlin geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 63, welches bei Schulman b.v. für 45.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. April 2022.
VerkäuferCoinsNB
Datum14. Juni 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
396 $
Preis in Auktionswährung 343 EUR
VerkäuferWarin Global Investments
Datum23. Mai 2025
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2025
ErhaltungPF64 CAMEO NGC
Preis
******
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2025
ErhaltungPF64 CAMEO NGC
Preis
******
VerkäuferStack's
Datum14. Januar 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
VerkäuferStack's
Datum3. November 2023
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
