1 Pfund (Transvaal) 1892. Einzelwelle (Südafrika, Transvaal-Republik)
Vielfalt: Einzelwelle
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,988 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,325 g
- Durchmesser22 mm
- RandGeriffelter
Beschreibung
- LandSüdafrika
- ZeitraumTransvaal-Republik
- Wertangabe1 Pfund (Transvaal)
- Jahr1892
- MünzstättePretoria
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:8300 USD
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1 Pfund (Transvaal) 1892 . Einzelwelle. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Transvaal-Republik und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 901, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 32.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. September 2012.
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum4. April 2019
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum3. August 2018
ErhaltungVF
Preis
