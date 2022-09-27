flag
1 Pfund (Transvaal) 1892. Einzelwelle (Südafrika, Transvaal-Republik)

Vielfalt: Einzelwelle

Avers 1 Pfund (Transvaal) 1892 Einzelwelle - Goldmünze Wert - Südafrika, Transvaal-RepublikRevers 1 Pfund (Transvaal) 1892 Einzelwelle - Goldmünze Wert - Südafrika, Transvaal-Republik

Foto von: Noble Numismatics Pty Ltd

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,988 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,325 g
  • Durchmesser22 mm
  • RandGeriffelter

Beschreibung

  • LandSüdafrika
  • ZeitraumTransvaal-Republik
  • Wertangabe1 Pfund (Transvaal)
  • Jahr1892
  • MünzstättePretoria
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:8300 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Pfund (Transvaal) 1892 Einzelwelle - Goldmünze Wert - Südafrika, Transvaal-Republik
Auktionspreise (7)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1 Pfund (Transvaal) 1892 . Einzelwelle. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Transvaal-Republik und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 901, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 32.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. September 2012.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1892 auf der Auktion Künker - 27. September 2022
VerkäuferKünker
Datum27. September 2022
ErhaltungVF
Preis
722 $
Preis in Auktionswährung 750 EUR
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1892 auf der Auktion SINCONA - 18. Mai 2021
VerkäuferSINCONA
Datum18. Mai 2021
ErhaltungVF
Preis
554 $
Preis in Auktionswährung 500 CHF
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1892 auf der Auktion Künker - 30. Januar 2020
VerkäuferKünker
Datum30. Januar 2020
ErhaltungVF
Preis
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1892 auf der Auktion Gorny & Mosch - 18. Oktober 2019
VerkäuferGorny & Mosch
Datum18. Oktober 2019
ErhaltungVF
Preis
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1892 auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 4. April 2019
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum4. April 2019
ErhaltungVF
Preis
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1892 auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 3. August 2018
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum3. August 2018
ErhaltungVF
Preis
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1892 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 27. September 2012
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum27. September 2012
ErhaltungMS61
Preis
