1 Pfund (Transvaal) 1874. Rauhhaariger Bart (Südafrika, Transvaal-Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1 Pfund (Transvaal) 1874 . Rauhhaariger Bart. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Transvaal-Republik und wurde vom Münzamt in Birmingham geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 162, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 110.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 31. Januar 2013.

Erhaltung PROOF (1) UNC (4) AU (5) VF (1) Erhaltung (slab) MS65 (1) MS64 (1) MS62 (1) AU58 (1) AU55 (2) PF63 (1) DETAILS (2) BN (1) Service NGC (6) PCGS (3)