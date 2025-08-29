SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020
1 Pfund (Transvaal) 1874. Rauhhaariger Bart (Südafrika, Transvaal-Republik)
Vielfalt: Rauhhaariger Bart
Spezifikation
- MetallGold (0,916)
- Gewicht7,988 g
- Reines Gold (0,2352 oz) 7,317 g
- Durchmesser22,3 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC174
Beschreibung
- LandSüdafrika
- ZeitraumTransvaal-Republik
- Wertangabe1 Pfund (Transvaal)
- Jahr1874
- MünzstätteBirmingham
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:48000 USD
Durchschnittspreis (PROOF):14000 USD
Auktionspreise (11)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1 Pfund (Transvaal) 1874 . Rauhhaariger Bart. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Transvaal-Republik und wurde vom Münzamt in Birmingham geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 162, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 110.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 31. Januar 2013.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2025
ErhaltungPF63 NGC
Preis
14400 $
Preis in Auktionswährung 14400 USD
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2025
ErhaltungMS65 NGC
Preis
72000 $
Preis in Auktionswährung 72000 USD
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum2. August 2019
ErhaltungVF
Preis
******
