1 Pfund (Transvaal) 1874. Rauhhaariger Bart (Südafrika, Transvaal-Republik)

Vielfalt: Rauhhaariger Bart

Avers 1 Pfund (Transvaal) 1874 Rauhhaariger Bart - Goldmünze Wert - Südafrika, Transvaal-RepublikRevers 1 Pfund (Transvaal) 1874 Rauhhaariger Bart - Goldmünze Wert - Südafrika, Transvaal-Republik

Foto von: Heritage Auctions

Spezifikation

  • MetallGold (0,916)
  • Gewicht7,988 g
  • Reines Gold (0,2352 oz) 7,317 g
  • Durchmesser22,3 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC174

Beschreibung

  • LandSüdafrika
  • ZeitraumTransvaal-Republik
  • Wertangabe1 Pfund (Transvaal)
  • Jahr1874
  • MünzstätteBirmingham
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:48000 USD
Durchschnittspreis (PROOF):14000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Pfund (Transvaal) 1874 Rauhhaariger Bart - Goldmünze Wert - Südafrika, Transvaal-Republik
Auktionspreise (11)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1 Pfund (Transvaal) 1874 . Rauhhaariger Bart. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Transvaal-Republik und wurde vom Münzamt in Birmingham geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 162, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 110.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 31. Januar 2013.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1874 auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1874 auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2025
ErhaltungPF63 NGC
Preis
14400 $
Preis in Auktionswährung 14400 USD
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1874 auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1874 auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2025
ErhaltungMS65 NGC
Preis
72000 $
Preis in Auktionswährung 72000 USD
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1874 auf der Auktion Schulman - 22. Oktober 2020
VerkäuferSchulman
Datum22. Oktober 2020
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1874 auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 2. August 2019
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum2. August 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferStack's
Datum12. August 2016
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferHeritage
Datum1. Oktober 2013
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1874 auf der Auktion Künker - 31. Januar 2013
VerkäuferKünker
Datum31. Januar 2013
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferHeritage
Datum3. Januar 2012
ErhaltungAU55 NGC
Preis
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2009
ErhaltungAU55 BN NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
