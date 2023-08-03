1 Pfund (Transvaal) 1893 (Südafrika, Transvaal-Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1 Pfund (Transvaal) 1893 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Transvaal-Republik und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 946, welches bei Katz Auction für 1.351 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 16. April 2025.

