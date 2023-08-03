flag
SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020

1 Pfund (Transvaal) 1893 (Südafrika, Transvaal-Republik)

Avers 1 Pfund (Transvaal) 1893 - Goldmünze Wert - Südafrika, Transvaal-RepublikRevers 1 Pfund (Transvaal) 1893 - Goldmünze Wert - Südafrika, Transvaal-Republik

Foto von: Roma Numismatics Ltd.

Spezifikation

  • MetallGold (0,916)
  • Gewicht7,988 g
  • Reines Gold (0,2352 oz) 7,317 g
  • Durchmesser22 mm
  • RandGeriffelter
  • Auflage UNC62,000

Beschreibung

  • LandSüdafrika
  • ZeitraumTransvaal-Republik
  • Wertangabe1 Pfund (Transvaal)
  • Jahr1893
  • MünzstättePretoria
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:570 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Pfund (Transvaal) 1893 - Goldmünze Wert - Südafrika, Transvaal-Republik
Auktionspreise (16)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1 Pfund (Transvaal) 1893 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Transvaal-Republik und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 946, welches bei Katz Auction für 1.351 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 16. April 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1893 auf der Auktion Katz - 17. April 2025
VerkäuferKatz
Datum17. April 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
1540 $
Preis in Auktionswährung 1351 EUR
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1893 auf der Auktion Roma Numismatics - 3. August 2023
VerkäuferRoma Numismatics
Datum3. August 2023
ErhaltungVF
Preis
328 $
Preis in Auktionswährung 300 EUR
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1893 auf der Auktion Frühwald - 27. November 2022
VerkäuferFrühwald
Datum27. November 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1893 auf der Auktion Emporium Hamburg - 17. November 2022
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum17. November 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1893 auf der Auktion Roma Numismatics - 18. August 2022
VerkäuferRoma Numismatics
Datum18. August 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1893 auf der Auktion Emporium Hamburg - 5. Mai 2022
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum5. Mai 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1893 auf der Auktion Roma Numismatics - 15. Oktober 2020
VerkäuferRoma Numismatics
Datum15. Oktober 2020
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1893 auf der Auktion Roma Numismatics - 19. Dezember 2019
VerkäuferRoma Numismatics
Datum19. Dezember 2019
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1893 auf der Auktion Emporium Hamburg - 12. November 2019
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum12. November 2019
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1893 auf der Auktion Emporium Hamburg - 1. April 2016
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum1. April 2016
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1893 auf der Auktion Schulman - 21. November 2015
VerkäuferSchulman
Datum21. November 2015
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1893 auf der Auktion Künker - 25. Juni 2015
VerkäuferKünker
Datum25. Juni 2015
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1893 auf der Auktion Palombo - 30. November 2012
VerkäuferPalombo
Datum30. November 2012
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1893 auf der Auktion Gorny & Mosch - 17. Oktober 2012
VerkäuferGorny & Mosch
Datum17. Oktober 2012
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1893 auf der Auktion Künker - 23. Juni 2011
VerkäuferKünker
Datum23. Juni 2011
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1893 auf der Auktion Chaponnière & Hess-Divo - 24. Mai 2011
VerkäuferChaponnière & Hess-Divo
Datum24. Mai 2011
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von SüdafrikaMünzkatalog der Transvaal-RepublikMünzen aus von Südafrika 1893Alle Südafrikanische MünzenSüdafrikanische Gold MünzenSüdafrikanische Münzen 1 Pfund (Transvaal)Numismatische Auktionen