SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020
1 Pfund (Transvaal) 1893 (Südafrika, Transvaal-Republik)
Foto von: Roma Numismatics Ltd.
Spezifikation
- MetallGold (0,916)
- Gewicht7,988 g
- Reines Gold (0,2352 oz) 7,317 g
- Durchmesser22 mm
- RandGeriffelter
- Auflage UNC62,000
Beschreibung
- LandSüdafrika
- ZeitraumTransvaal-Republik
- Wertangabe1 Pfund (Transvaal)
- Jahr1893
- MünzstättePretoria
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:570 USD
Auktionspreise (16)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1 Pfund (Transvaal) 1893 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Transvaal-Republik und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 946, welches bei Katz Auction für 1.351 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 16. April 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum17. November 2022
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferRoma Numismatics
Datum15. Oktober 2020
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferRoma Numismatics
Datum19. Dezember 2019
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum12. November 2019
ErhaltungAU
Preis
