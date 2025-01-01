flag
SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020

Münzen von Südafrika 1893

Goldmünzen

1 Pfund (Transvaal) 1893
Durchschnittlicher Preis570 $
Verkauf
016
1/2 Pfund (Transvaal) 1893
Durchschnittlicher Preis4200 $
Verkauf
245
