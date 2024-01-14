1/2 Pfund (Transvaal) 1893 (Südafrika, Transvaal-Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1/2 Pfund (Transvaal) 1893 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Transvaal-Republik und wurde vom Münzamt in Berlin geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 25068, welches bei Heritage Auctions für 19.550 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 2. Januar 2012.

