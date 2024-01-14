flag
1/2 Pfund (Transvaal) 1893 (Südafrika, Transvaal-Republik)

Avers 1/2 Pfund (Transvaal) 1893 - Goldmünze Wert - Südafrika, Transvaal-RepublikRevers 1/2 Pfund (Transvaal) 1893 - Goldmünze Wert - Südafrika, Transvaal-Republik

Foto von: Teutoburger Münzauktion GmbH

Spezifikation

  • MetallGold (0,916)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1176 oz) 3,6585 g
  • Durchmesser19,4 mm
  • RandGeriffelter

Beschreibung

  • LandSüdafrika
  • ZeitraumTransvaal-Republik
  • Wertangabe1/2 Pfund (Transvaal)
  • Jahr1893
  • MünzstätteBerlin
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:4200 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Pfund (Transvaal) 1893 - Goldmünze Wert - Südafrika, Transvaal-Republik
Auktionspreise (43)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1/2 Pfund (Transvaal) 1893 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Transvaal-Republik und wurde vom Münzamt in Berlin geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 25068, welches bei Heritage Auctions für 19.550 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 2. Januar 2012.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1893 auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2025
ErhaltungXF40 NGC
Preis
2040 $
Preis in Auktionswährung 2040 USD
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1893 auf der Auktion Stack's - 14. Januar 2024
VerkäuferStack's
Datum14. Januar 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
900 $
Preis in Auktionswährung 900 USD
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1893 auf der Auktion Spink - 28. September 2023
VerkäuferSpink
Datum28. September 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1893 auf der Auktion Spink - 28. September 2023
VerkäuferSpink
Datum28. September 2023
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1893 auf der Auktion Stack's - 14. September 2023
VerkäuferStack's
Datum14. September 2023
ErhaltungXF40 NGC
Preis
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1893 auf der Auktion Stack's - 19. Mai 2023
VerkäuferStack's
Datum19. Mai 2023
ErhaltungVF35 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1893 auf der Auktion Stack's - 3. März 2023
VerkäuferStack's
Datum3. März 2023
ErhaltungXF40 NGC
Preis
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1893 auf der Auktion Numismática Leilões - 22. April 2022
VerkäuferNumismática Leilões
Datum22. April 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1893 auf der Auktion Heritage - 7. April 2022
VerkäuferHeritage
Datum7. April 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1893 auf der Auktion Heritage Eur - 20. November 2020
VerkäuferHeritage Eur
Datum20. November 2020
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1893 auf der Auktion Heritage - 9. September 2019
VerkäuferHeritage
Datum9. September 2019
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1893 auf der Auktion Heritage - 7. Januar 2019
VerkäuferHeritage
Datum7. Januar 2019
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1893 auf der Auktion Teutoburger - 8. September 2018
VerkäuferTeutoburger
Datum8. September 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1893 auf der Auktion Künker - 21. Juni 2018
VerkäuferKünker
Datum21. Juni 2018
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1893 auf der Auktion Heritage - 23. April 2018
VerkäuferHeritage
Datum23. April 2018
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1893 auf der Auktion Heritage - 8. Januar 2018
VerkäuferHeritage
Datum8. Januar 2018
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1893 auf der Auktion Emporium Hamburg - 18. November 2017
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum18. November 2017
ErhaltungVF
Preis
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1893 auf der Auktion Teutoburger - 27. Mai 2017
VerkäuferTeutoburger
Datum27. Mai 2017
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1893 auf der Auktion Stack's - 12. August 2016
VerkäuferStack's
Datum12. August 2016
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1893 auf der Auktion Heritage - 19. April 2016
VerkäuferHeritage
Datum19. April 2016
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1893 auf der Auktion Heritage - 4. Januar 2016
VerkäuferHeritage
Datum4. Januar 2016
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
Wo zu kaufen?
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1893 auf der Auktion Heritage - 15. September 2025
VerkäuferHeritage
Datum15. September 2025
ErhaltungXF40 NGC
Zu versteigern
Südafrika 1/2 Pfund (Transvaal) 1893 auf der Auktion Heritage - 15. September 2025
VerkäuferHeritage
Datum15. September 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Zu versteigern
