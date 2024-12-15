SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020
1 Pfund (Transvaal) 1896 (Südafrika, Transvaal-Republik)
Spezifikation
- MetallGold (0,916)
- Gewicht7,988 g
- Reines Gold (0,2352 oz) 7,317 g
- Durchmesser22 mm
- RandGeriffelter
- Auflage UNC235,000
Beschreibung
- LandSüdafrika
- ZeitraumTransvaal-Republik
- Wertangabe1 Pfund (Transvaal)
- Jahr1896
- MünzstättePretoria
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:670 USD
Auktionspreise (23)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1 Pfund (Transvaal) 1896 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Transvaal-Republik und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 905, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 2.200 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. September 2012.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum17. November 2022
ErhaltungXF
Preis
478 $
Preis in Auktionswährung 460 EUR
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum5. Mai 2022
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
******
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum6. Mai 2021
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum13. November 2020
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
VerkäuferRoma Numismatics
Datum19. Dezember 2019
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum12. November 2019
ErhaltungVF
Preis
******
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum27. September 2012
ErhaltungXF
Preis
******
