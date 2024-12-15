flag
SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020

1 Pfund (Transvaal) 1896 (Südafrika, Transvaal-Republik)

Avers 1 Pfund (Transvaal) 1896 - Goldmünze Wert - Südafrika, Transvaal-RepublikRevers 1 Pfund (Transvaal) 1896 - Goldmünze Wert - Südafrika, Transvaal-Republik

Spezifikation

  • MetallGold (0,916)
  • Gewicht7,988 g
  • Reines Gold (0,2352 oz) 7,317 g
  • Durchmesser22 mm
  • RandGeriffelter
  • Auflage UNC235,000

Beschreibung

  • LandSüdafrika
  • ZeitraumTransvaal-Republik
  • Wertangabe1 Pfund (Transvaal)
  • Jahr1896
  • MünzstättePretoria
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (23)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1 Pfund (Transvaal) 1896 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Transvaal-Republik und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 905, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 2.200 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. September 2012.

Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1896 auf der Auktion Nihon - 15. Dezember 2024
VerkäuferNihon
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungF
Preis
585 $
Preis in Auktionswährung 90000 JPY
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1896 auf der Auktion Warin Global Investments - 12. Mai 2023
VerkäuferWarin Global Investments
Datum12. Mai 2023
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1896 auf der Auktion Emporium Hamburg - 17. November 2022
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum17. November 2022
ErhaltungXF
Preis
478 $
Preis in Auktionswährung 460 EUR
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1896 auf der Auktion Emporium Hamburg - 5. Mai 2022
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum5. Mai 2022
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1896 auf der Auktion Emporium Hamburg - 5. Mai 2022
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum5. Mai 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1896 auf der Auktion Emporium Hamburg - 6. Mai 2021
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum6. Mai 2021
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1896 auf der Auktion Emporium Hamburg - 13. November 2020
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum13. November 2020
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1896 auf der Auktion Künker - 26. Juni 2020
VerkäuferKünker
Datum26. Juni 2020
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1896 auf der Auktion Roma Numismatics - 19. Dezember 2019
VerkäuferRoma Numismatics
Datum19. Dezember 2019
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1896 auf der Auktion Emporium Hamburg - 12. November 2019
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum12. November 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1896 auf der Auktion Heritage - 10. September 2014
VerkäuferHeritage
Datum10. September 2014
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1896 auf der Auktion Gorny & Mosch - 18. Oktober 2013
VerkäuferGorny & Mosch
Datum18. Oktober 2013
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1896 auf der Auktion Gorny & Mosch - 17. Oktober 2012
VerkäuferGorny & Mosch
Datum17. Oktober 2012
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1896 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 27. September 2012
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum27. September 2012
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1896 auf der Auktion Gorny & Mosch - 7. März 2011
VerkäuferGorny & Mosch
Datum7. März 2011
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1896 auf der Auktion Rauch - 12. Mai 2010
VerkäuferRauch
Datum12. Mai 2010
ErhaltungVF
Preis
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1896 auf der Auktion Leu - 31. Oktober 2009
VerkäuferLeu
Datum31. Oktober 2009
ErhaltungXF
Preis
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1896 auf der Auktion Künker - 11. März 2009
VerkäuferKünker
Datum11. März 2009
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1896 auf der Auktion Stack's - 18. Dezember 2008
VerkäuferStack's
Datum18. Dezember 2008
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1896 auf der Auktion Künker - 28. September 2006
VerkäuferKünker
Datum28. September 2006
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund (Transvaal) 1896 auf der Auktion Goldberg - 31. Mai 2006
VerkäuferGoldberg
Datum31. Mai 2006
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
