1 Pfund (Transvaal) 1896 (Südafrika, Transvaal-Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1 Pfund (Transvaal) 1896 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Transvaal-Republik und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 905, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 2.200 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. September 2012.

Erhaltung AU (5) XF (6) VF (10) F (1) Keine Note (1) Erhaltung (slab) AU55 (2) AU53 (2) AU50 (1) Service PCGS (5) NGC (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Emporium Hamburg (6)

Goldberg (1)

Gorny & Mosch (3)

Heritage (2)

Künker (4)

Leu (1)

Nihon (1)

Rauch (1)

Roma Numismatics (1)

Stack's (1)

Stanley Gibbons Baldwin's (1)

Warin Global Investments (1)