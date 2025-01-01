FürstenbergZeitraum:1804-1804 1804-1804
Münzkatalog von Karl Joachim (1804-1804)
Silbermünzen
Kupfermünzen
Münze aus dem Jahr
Preise und Beschreibung der Münzen von Karl Joachim
FotoBeschreibungMetallDurchschnittspreisUNCDurchschnittspreisPROOFVerkäufe
Silver$800-018
Furstenberg, Karl Joachim
20 Kreuzer 1804 W
Silver$330-09
Furstenberg, Karl Joachim
3 Kreuzer 1804 W
Silver$400-011
Furstenberg, Karl Joachim
6 Kreuzer 1804 W
Silver$3,700-039
Furstenberg, Karl Joachim
Thaler 1804 C.H.
Copper$200-011
Furstenberg, Karl Joachim
Kreuzer 1804 W
Silver$270-144
Furstenberg, Karl Joachim
10 Kreuzer 1804 W
