FürstenbergZeitraum:1804-1804 1804-1804

Münzkatalog von Karl Joachim (1804-1804)

Insgesamt hinzugefügte Münzen: 6

Zeitraum von Karl Joachim
MünzkatalogKarl Joachim1804-1804
coinSilbermünzen
coinKupfermünzen
Münze aus dem Jahr

Preise und Beschreibung der Münzen von Karl Joachim

FotoBeschreibungMetallDurchschnittspreisUNCDurchschnittspreisPROOFVerkäufe
Coin photoCoin photo
Furstenberg, Karl Joachim
20 Kreuzer 1804 W
Silver$800-018Coin photoCoin photo
Furstenberg, Karl Joachim
3 Kreuzer 1804 W
Silver$330-09Coin photoCoin photo
Furstenberg, Karl Joachim
6 Kreuzer 1804 W
Silver$400-011Coin photoCoin photo
Furstenberg, Karl Joachim
Thaler 1804 C.H.
Silver$3,700-039Coin photoCoin photo
Furstenberg, Karl Joachim
Kreuzer 1804 W
Copper$200-011Coin photoCoin photo
Furstenberg, Karl Joachim
10 Kreuzer 1804 W
Silver$270-144
