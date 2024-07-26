FürstenbergZeitraum:1804-1804 1804-1804
10 Kreuzer 1804 W (Fürstenberg, Karl Joachim)
Foto von: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Spezifikation
- MetallSilber (0,500)
- Gewicht3,898 g
- Reines Silber (0,0627 oz) 1,949 g
- Durchmesser25 mm
- RandMuster
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC6,075
Beschreibung
- LandFürstenberg
- ZeitraumKarl Joachim
- Wertangabe10 Kreuzer
- Jahr1804
- Name & RolleKarl Joachim (Fürst von Fürstenberg)
- MünzstätteStuttgart
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:270 USD
Auktionspreise (43)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der fürstenbergischen Münze 10 Kreuzer 1804 mit Markierung W. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl Joachim und wurde vom Münzamt in Stuttgart geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 539, welches bei Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün für 380 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. November 2011.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMünzen & Medaillen
Datum20. November 2020
ErhaltungAU
Preis
******
VerkäuferMünzen & Medaillen
Datum20. November 2020
ErhaltungF
Preis
******
123
