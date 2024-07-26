flag
Zeitraum:1804-1804

10 Kreuzer 1804 W (Fürstenberg, Karl Joachim)

Avers 10 Kreuzer 1804 W - Silbermünze Wert - Fürstenberg, Karl JoachimRevers 10 Kreuzer 1804 W - Silbermünze Wert - Fürstenberg, Karl Joachim

Spezifikation

  • MetallSilber (0,500)
  • Gewicht3,898 g
  • Reines Silber (0,0627 oz) 1,949 g
  • Durchmesser25 mm
  • RandMuster
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC6,075

Beschreibung

  • LandFürstenberg
  • ZeitraumKarl Joachim
  • Wertangabe10 Kreuzer
  • Jahr1804
  • Name & RolleKarl Joachim (Fürst von Fürstenberg)
  • MünzstätteStuttgart
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (43)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der fürstenbergischen Münze 10 Kreuzer 1804 mit Markierung W. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl Joachim und wurde vom Münzamt in Stuttgart geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 539, welches bei Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün für 380 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. November 2011.

Fürstenberg 10 Kreuzer 1804 W auf der Auktion Künker - 26. Juli 2024
VerkäuferKünker
Datum26. Juli 2024
ErhaltungAU
Preis
380 $
Preis in Auktionswährung 350 EUR
Fürstenberg 10 Kreuzer 1804 W auf der Auktion Heritage - 23. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum23. Juni 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
301 $
Preis in Auktionswährung 301 USD
Fürstenberg 10 Kreuzer 1804 W auf der Auktion Künker - 19. Juni 2024
VerkäuferKünker
Datum19. Juni 2024
ErhaltungAU
Preis
