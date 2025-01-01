Katalog
Fürstenberg
Zeitraum:
1804-1804
1804-1804
Karl Joachim
1804-1804
Katalog
Fürstenberg
1804
Münzen von Fürstenberg 1804
Alle
Alle
Silbermünzen
Kupfermünzen
Silbermünzen
Taler 1804 C.H.
Durchschnittlicher Preis
3700 $
Verkauf
0
39
20 Kreuzer 1804 W
Durchschnittlicher Preis
800 $
Verkauf
0
18
10 Kreuzer 1804 W
Durchschnittlicher Preis
270 $
Verkauf
1
44
6 Kreuzer 1804 W
Durchschnittlicher Preis
400 $
Verkauf
0
11
3 Kreuzer 1804 W
Durchschnittlicher Preis
330 $
Verkauf
0
9
Kupfermünzen
Kreuzer 1804 W
Durchschnittlicher Preis
200 $
Verkauf
0
11
