FürstenbergZeitraum:1804-1804 1804-1804

Münzen von Fürstenberg 1804

Silbermünzen

Vorderseite
Rückseite
Taler 1804 C.H.
Durchschnittlicher Preis3700 $
Verkauf
039
Vorderseite
Rückseite
20 Kreuzer 1804 W
Durchschnittlicher Preis800 $
Verkauf
018
Vorderseite
Rückseite
10 Kreuzer 1804 W
Durchschnittlicher Preis270 $
Verkauf
144
Vorderseite
Rückseite
6 Kreuzer 1804 W
Durchschnittlicher Preis400 $
Verkauf
011
Vorderseite
Rückseite
3 Kreuzer 1804 W
Durchschnittlicher Preis330 $
Verkauf
09

Kupfermünzen

Vorderseite
Rückseite
Kreuzer 1804 W
Durchschnittlicher Preis200 $
Verkauf
011
