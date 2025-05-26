Taler 1804 C.H. (Fürstenberg, Karl Joachim)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der fürstenbergischen Münze Taler 1804 mit Markierung C.H.. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl Joachim und wurde vom Münzamt in Stuttgart geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 133, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 5.500 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. Februar 2014.

