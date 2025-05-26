FürstenbergZeitraum:1804-1804 1804-1804
Taler 1804 C.H. (Fürstenberg, Karl Joachim)
Spezifikation
- MetallSilber (0,833)
- Gewicht28,063 g
- Reines Silber (0,7516 oz) 23,3765 g
- Durchmesser45 mm
- RandMuster
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC388
Beschreibung
- LandFürstenberg
- ZeitraumKarl Joachim
- WertangabeTaler
- Jahr1804
- Name & RolleKarl Joachim (Fürst von Fürstenberg)
- MünzstätteStuttgart
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:3700 USD
Auktionspreise (39)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der fürstenbergischen Münze Taler 1804 mit Markierung C.H.. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl Joachim und wurde vom Münzamt in Stuttgart geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 133, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 5.500 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. Februar 2014.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMünzen & Medaillen
Datum20. November 2020
ErhaltungXF
VerkäuferNumismatica Genevensis
Datum18. November 2019
ErhaltungAU58 PCGS
VerkäuferReinhard Fischer
Datum15. September 2017
ErhaltungXF
