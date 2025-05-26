flag
Taler 1804 C.H. (Fürstenberg, Karl Joachim)

Avers Taler 1804 C.H. - Silbermünze Wert - Fürstenberg, Karl JoachimRevers Taler 1804 C.H. - Silbermünze Wert - Fürstenberg, Karl Joachim

Spezifikation

  • MetallSilber (0,833)
  • Gewicht28,063 g
  • Reines Silber (0,7516 oz) 23,3765 g
  • Durchmesser45 mm
  • RandMuster
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC388

Beschreibung

  • LandFürstenberg
  • ZeitraumKarl Joachim
  • WertangabeTaler
  • Jahr1804
  • Name & RolleKarl Joachim (Fürst von Fürstenberg)
  • MünzstätteStuttgart
  • MünztypUmlaufmünzen
Durchschnittspreis:3700 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Taler 1804 C.H. - Silbermünze Wert - Fürstenberg, Karl Joachim
Entdecken Sie den aktuellen Wert der fürstenbergischen Münze Taler 1804 mit Markierung C.H.. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl Joachim und wurde vom Münzamt in Stuttgart geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 133, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 5.500 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. Februar 2014.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Fürstenberg Taler 1804 C.H. auf der Auktion SINCONA - 28. Mai 2025
VerkäuferSINCONA
Datum28. Mai 2025
ErhaltungAU
Preis
2720 $
Preis in Auktionswährung 2250 CHF
Fürstenberg Taler 1804 C.H. auf der Auktion Sonntag - 26. Mai 2025
VerkäuferSonntag
Datum26. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
Fürstenberg Taler 1804 C.H. auf der Auktion HIRSCH - 13. Februar 2025
VerkäuferHIRSCH
Datum13. Februar 2025
ErhaltungAU
Preis
2494 $
Preis in Auktionswährung 2400 EUR
Fürstenberg Taler 1804 C.H. auf der Auktion HIRSCH - 8. Mai 2024
VerkäuferHIRSCH
Datum8. Mai 2024
ErhaltungAU
Preis
Fürstenberg Taler 1804 C.H. auf der Auktion Rauch - 9. Dezember 2022
VerkäuferRauch
Datum9. Dezember 2022
ErhaltungXF
Preis
Fürstenberg Taler 1804 C.H. auf der Auktion Künker - 25. März 2022
VerkäuferKünker
Datum25. März 2022
ErhaltungAU
Preis
******
******
Fürstenberg Taler 1804 C.H. auf der Auktion Künker - 26. Januar 2022
VerkäuferKünker
Datum26. Januar 2022
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
******
Fürstenberg Taler 1804 C.H. auf der Auktion Dorotheum - 26. November 2021
VerkäuferDorotheum
Datum26. November 2021
ErhaltungVF
Preis
******
******
Fürstenberg Taler 1804 C.H. auf der Auktion Möller - 15. November 2021
VerkäuferMöller
Datum15. November 2021
ErhaltungAU
Preis
******
******
Fürstenberg Taler 1804 C.H. auf der Auktion WAG - 14. Februar 2021
VerkäuferWAG
Datum14. Februar 2021
ErhaltungXF
Preis
******
******
Fürstenberg Taler 1804 C.H. auf der Auktion Münzen & Medaillen - 20. November 2020
VerkäuferMünzen & Medaillen
Datum20. November 2020
ErhaltungXF
Preis
******
******
Fürstenberg Taler 1804 C.H. auf der Auktion Grün - 11. November 2020
VerkäuferGrün
Datum11. November 2020
ErhaltungUNC
Preis
******
******
Fürstenberg Taler 1804 C.H. auf der Auktion WAG - 16. Februar 2020
VerkäuferWAG
Datum16. Februar 2020
ErhaltungAU
Preis
******
******
Fürstenberg Taler 1804 C.H. auf der Auktion WAG - 16. Februar 2020
VerkäuferWAG
Datum16. Februar 2020
ErhaltungAU
Preis
******
******
Fürstenberg Taler 1804 C.H. auf der Auktion Numismatica Genevensis - 18. November 2019
VerkäuferNumismatica Genevensis
Datum18. November 2019
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
******
Fürstenberg Taler 1804 C.H. auf der Auktion Grün - 12. November 2019
VerkäuferGrün
Datum12. November 2019
ErhaltungAU
Preis
******
******
Fürstenberg Taler 1804 C.H. auf der Auktion Busso Peus - 17. Mai 2019
VerkäuferBusso Peus
Datum17. Mai 2019
ErhaltungXF
Preis
******
******
Fürstenberg Taler 1804 C.H. auf der Auktion WAG - 7. April 2019
VerkäuferWAG
Datum7. April 2019
ErhaltungAU
Preis
******
******
Fürstenberg Taler 1804 C.H. auf der Auktion Künker - 13. März 2019
VerkäuferKünker
Datum13. März 2019
ErhaltungAU
Preis
******
******
Fürstenberg Taler 1804 C.H. auf der Auktion Reinhard Fischer - 15. September 2017
VerkäuferReinhard Fischer
Datum15. September 2017
ErhaltungXF
Preis
******
******
Fürstenberg Taler 1804 C.H. auf der Auktion BAC - 30. Mai 2017
VerkäuferBAC
Datum30. Mai 2017
ErhaltungXF
Preis
