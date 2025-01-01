Katalog
Fürstenberg
Zeitraum:
1804-1804
1804-1804
Karl Joachim
1804-1804
Heim
Katalog
fürstenbergsche Münzen
Karl Joachim
Taler
Silbermünzen Taler von Karl Joachim - Fürstenberg
Taler 1804
Jahr
Zeichen
Beschreibung
Auflage
UNC
Verkauf
Verkauf
1804
C.H.
388
0
39
