20 Kreuzer 1804 W (Fürstenberg, Karl Joachim)
Spezifikation
- MetallSilber (0,583)
- Gewicht6,682 g
- Reines Silber (0,1252 oz) 3,8956 g
- Durchmesser28 mm
- RandMuster
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC3,010
Beschreibung
- LandFürstenberg
- ZeitraumKarl Joachim
- Wertangabe20 Kreuzer
- Jahr1804
- Name & RolleKarl Joachim (Fürst von Fürstenberg)
- MünzstätteStuttgart
- MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der fürstenbergischen Münze 20 Kreuzer 1804 mit Markierung W. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl Joachim und wurde vom Münzamt in Stuttgart geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1364, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 2.600 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Februar 2016.
