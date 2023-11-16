flag
FürstenbergZeitraum:1804-1804 1804-1804

20 Kreuzer 1804 W (Fürstenberg, Karl Joachim)

Avers 20 Kreuzer 1804 W - Silbermünze Wert - Fürstenberg, Karl JoachimRevers 20 Kreuzer 1804 W - Silbermünze Wert - Fürstenberg, Karl Joachim

Foto von: Münzen & Medaillen GmbH

Spezifikation

  • MetallSilber (0,583)
  • Gewicht6,682 g
  • Reines Silber (0,1252 oz) 3,8956 g
  • Durchmesser28 mm
  • RandMuster
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC3,010

Beschreibung

  • LandFürstenberg
  • ZeitraumKarl Joachim
  • Wertangabe20 Kreuzer
  • Jahr1804
  • Name & RolleKarl Joachim (Fürst von Fürstenberg)
  • MünzstätteStuttgart
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:800 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 20 Kreuzer 1804 W - Silbermünze Wert - Fürstenberg, Karl Joachim
Auktionspreise (18)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der fürstenbergischen Münze 20 Kreuzer 1804 mit Markierung W. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl Joachim und wurde vom Münzamt in Stuttgart geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1364, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 2.600 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Februar 2016.

Erhaltung
Fürstenberg 20 Kreuzer 1804 W auf der Auktion HIRSCH - 13. Februar 2025
VerkäuferHIRSCH
Datum13. Februar 2025
ErhaltungVF
Preis
Fürstenberg 20 Kreuzer 1804 W auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2024
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
358 $
Preis in Auktionswährung 325 CHF
Fürstenberg 20 Kreuzer 1804 W auf der Auktion HIRSCH - 8. Mai 2024
VerkäuferHIRSCH
Datum8. Mai 2024
ErhaltungVF
Preis
Fürstenberg 20 Kreuzer 1804 W auf der Auktion Möller - 16. November 2023
VerkäuferMöller
Datum16. November 2023
ErhaltungXF
Preis
Fürstenberg 20 Kreuzer 1804 W auf der Auktion Leu - 21. August 2022
VerkäuferLeu
Datum21. August 2022
ErhaltungVF
Preis
396 $
Preis in Auktionswährung 380 CHF
Fürstenberg 20 Kreuzer 1804 W auf der Auktion Sonntag - 31. Mai 2022
VerkäuferSonntag
Datum31. Mai 2022
ErhaltungAU
Preis
Fürstenberg 20 Kreuzer 1804 W auf der Auktion Münzen Gut-Lynt - 28. März 2021
VerkäuferMünzen Gut-Lynt
Datum28. März 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Fürstenberg 20 Kreuzer 1804 W auf der Auktion Münzen & Medaillen - 20. November 2020
VerkäuferMünzen & Medaillen
Datum20. November 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Fürstenberg 20 Kreuzer 1804 W auf der Auktion WAG - 16. Februar 2020
VerkäuferWAG
Datum16. Februar 2020
ErhaltungXF
Preis
Fürstenberg 20 Kreuzer 1804 W auf der Auktion Grün - 16. Mai 2018
VerkäuferGrün
Datum16. Mai 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Fürstenberg 20 Kreuzer 1804 W auf der Auktion Grün - 15. November 2017
VerkäuferGrün
Datum15. November 2017
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Fürstenberg 20 Kreuzer 1804 W auf der Auktion Künker - 26. September 2017
VerkäuferKünker
Datum26. September 2017
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Fürstenberg 20 Kreuzer 1804 W auf der Auktion Künker - 11. Februar 2016
VerkäuferKünker
Datum11. Februar 2016
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Fürstenberg 20 Kreuzer 1804 W auf der Auktion Grün - 16. November 2011
VerkäuferGrün
Datum16. November 2011
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Fürstenberg 20 Kreuzer 1804 W auf der Auktion Gorny & Mosch - 22. Oktober 2010
VerkäuferGorny & Mosch
Datum22. Oktober 2010
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Fürstenberg 20 Kreuzer 1804 W auf der Auktion Gorny & Mosch - 11. Oktober 2007
VerkäuferGorny & Mosch
Datum11. Oktober 2007
ErhaltungXF
Preis
Fürstenberg 20 Kreuzer 1804 W auf der Auktion Heritage - 8. Januar 2007
Fürstenberg 20 Kreuzer 1804 W auf der Auktion Heritage - 8. Januar 2007
VerkäuferHeritage
Datum8. Januar 2007
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Fürstenberg 20 Kreuzer 1804 W auf der Auktion Heritage - 15. September 2006
Fürstenberg 20 Kreuzer 1804 W auf der Auktion Heritage - 15. September 2006
VerkäuferHeritage
Datum15. September 2006
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FürstenbergMünzkatalog von Karl JoachimMünzen aus von Fürstenberg 1804Alle fürstenbergsche Münzenfürstenbergsche Silber Münzenfürstenbergsche Münzen 20 KreuzerNumismatische Auktionen