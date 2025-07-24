flag
FürstenbergZeitraum:1804-1804 1804-1804

6 Kreuzer 1804 W (Fürstenberg, Karl Joachim)

Avers 6 Kreuzer 1804 W - Silbermünze Wert - Fürstenberg, Karl JoachimRevers 6 Kreuzer 1804 W - Silbermünze Wert - Fürstenberg, Karl Joachim

Foto von: Leu Numismatik

Spezifikation

  • MetallSilber (0,333)
  • Gewicht2,46 g
  • Reines Silber (0,0263 oz) 0,8192 g
  • RandMuster
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC6,720

Beschreibung

  • LandFürstenberg
  • ZeitraumKarl Joachim
  • Wertangabe6 Kreuzer
  • Jahr1804
  • Name & RolleKarl Joachim (Fürst von Fürstenberg)
  • MünzstätteStuttgart
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:400 USD
Auktionspreise (11)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der fürstenbergischen Münze 6 Kreuzer 1804 mit Markierung W. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl Joachim und wurde vom Münzamt in Stuttgart geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 538, welches bei Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün für 550 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. November 2011.

Erhaltung
Fürstenberg 6 Kreuzer 1804 W auf der Auktion Künker - 24. Juli 2025
VerkäuferKünker
Datum24. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
224 $
Preis in Auktionswährung 190 EUR
Fürstenberg 6 Kreuzer 1804 W auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2024
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
154 $
Preis in Auktionswährung 140 CHF
Fürstenberg 6 Kreuzer 1804 W auf der Auktion Sonntag - 7. Dezember 2023
VerkäuferSonntag
Datum7. Dezember 2023
ErhaltungAU
Preis

Fürstenberg 6 Kreuzer 1804 W auf der Auktion Leu - 21. August 2022
VerkäuferLeu
Datum21. August 2022
ErhaltungXF
Preis

Fürstenberg 6 Kreuzer 1804 W auf der Auktion Sonntag - 30. November 2021
VerkäuferSonntag
Datum30. November 2021
ErhaltungAU
Preis

Fürstenberg 6 Kreuzer 1804 W auf der Auktion Münzen & Medaillen - 20. November 2020
VerkäuferMünzen & Medaillen
Datum20. November 2020
ErhaltungAU
Preis

Fürstenberg 6 Kreuzer 1804 W auf der Auktion WAG - 16. Februar 2020
VerkäuferWAG
Datum16. Februar 2020
ErhaltungUNC
Preis

Fürstenberg 6 Kreuzer 1804 W auf der Auktion Künker - 9. Oktober 2013
VerkäuferKünker
Datum9. Oktober 2013
ErhaltungXF
Preis

Fürstenberg 6 Kreuzer 1804 W auf der Auktion Grün - 16. November 2011
VerkäuferGrün
Datum16. November 2011
ErhaltungUNC
Preis

Fürstenberg 6 Kreuzer 1804 W auf der Auktion Gorny & Mosch - 22. Oktober 2010
VerkäuferGorny & Mosch
Datum22. Oktober 2010
ErhaltungXF
Preis

Fürstenberg 6 Kreuzer 1804 W auf der Auktion Künker - 6. Oktober 2008
VerkäuferKünker
Datum6. Oktober 2008
ErhaltungXF
Preis

