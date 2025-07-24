FürstenbergZeitraum:1804-1804 1804-1804
6 Kreuzer 1804 W (Fürstenberg, Karl Joachim)
Spezifikation
- MetallSilber (0,333)
- Gewicht2,46 g
- Reines Silber (0,0263 oz) 0,8192 g
- RandMuster
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC6,720
Beschreibung
- LandFürstenberg
- ZeitraumKarl Joachim
- Wertangabe6 Kreuzer
- Jahr1804
- Name & RolleKarl Joachim (Fürst von Fürstenberg)
- MünzstätteStuttgart
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:400 USD
Auktionspreise (11)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der fürstenbergischen Münze 6 Kreuzer 1804 mit Markierung W. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl Joachim und wurde vom Münzamt in Stuttgart geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 538, welches bei Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün für 550 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. November 2011.
Erhaltung
VerkäuferMünzen & Medaillen
Datum20. November 2020
ErhaltungAU
Preis
