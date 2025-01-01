Katalog
Auktionen
Preise
USD
USD
· US Dollar
EUR
· Euro
GBP
· Britisches Pfund
CHF
· Schweizer Franken
PLN
· Polnischer Zloty
RUB
· Russischer Rubel
Englisch
Polnisch
Russisch
Deutsch
Español
Einloggen
Konto
Ihr Konto
0 Tage
Rechnungen
Ausloggen
Nach Foto suchen
Stornieren
Bei Auktionen
Im Katalog
Fürstenberg
Zeitraum:
1804-1804
1804-1804
Karl Joachim
1804-1804
Heim
Katalog
fürstenbergsche Münzen
Karl Joachim
6 Kreuzer
Silbermünzen 6 Kreuzer von Karl Joachim - Fürstenberg
6 Kreuzer 1804
Jahr
Zeichen
Beschreibung
Auflage
UNC
Verkauf
Verkauf
1804
W
6,720
0
11
Beliebte Abschnitte
Katalog der Weltmünzen
Münzkatalog von Fürstenberg
Münzkatalog von Karl Joachim
Alle fürstenbergsche Münzen
fürstenbergsche Münzen 6 Kreuzer
Numismatische Auktionen