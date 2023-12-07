FürstenbergZeitraum:1804-1804 1804-1804
3 Kreuzer 1804 W (Fürstenberg, Karl Joachim)
Foto von: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Spezifikation
- MetallSilber (0,333)
- Gewicht1,21 g
- Reines Silber (0,013 oz) 0,4029 g
- RandMuster
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC11,644
Beschreibung
- LandFürstenberg
- ZeitraumKarl Joachim
- Wertangabe3 Kreuzer
- Jahr1804
- Name & RolleKarl Joachim (Fürst von Fürstenberg)
- MünzstätteStuttgart
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:330 USD
Auktionspreise (9)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der fürstenbergischen Münze 3 Kreuzer 1804 mit Markierung W. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl Joachim und wurde vom Münzamt in Stuttgart geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 537, welches bei Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün für 650 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. November 2011.
Erhaltung
VerkäuferMünzen & Medaillen
Datum20. November 2020
ErhaltungXF
Preis
142 $
Preis in Auktionswährung 120 EUR
Beliebte Abschnitte