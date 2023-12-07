flag
FürstenbergZeitraum:1804-1804 1804-1804

3 Kreuzer 1804 W (Fürstenberg, Karl Joachim)

Avers 3 Kreuzer 1804 W - Silbermünze Wert - Fürstenberg, Karl JoachimRevers 3 Kreuzer 1804 W - Silbermünze Wert - Fürstenberg, Karl Joachim

Spezifikation

  • MetallSilber (0,333)
  • Gewicht1,21 g
  • Reines Silber (0,013 oz) 0,4029 g
  • RandMuster
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC11,644

Beschreibung

  • LandFürstenberg
  • ZeitraumKarl Joachim
  • Wertangabe3 Kreuzer
  • Jahr1804
  • Name & RolleKarl Joachim (Fürst von Fürstenberg)
  • MünzstätteStuttgart
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:330 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 3 Kreuzer 1804 W - Silbermünze Wert - Fürstenberg, Karl Joachim
Auktionspreise (9)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der fürstenbergischen Münze 3 Kreuzer 1804 mit Markierung W. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl Joachim und wurde vom Münzamt in Stuttgart geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 537, welches bei Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün für 650 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. November 2011.

Erhaltung
Fürstenberg 3 Kreuzer 1804 W auf der Auktion Sonntag - 7. Dezember 2023
VerkäuferSonntag
Datum7. Dezember 2023
ErhaltungAU
Preis
226 $
Preis in Auktionswährung 210 EUR
Fürstenberg 3 Kreuzer 1804 W auf der Auktion Münzen & Medaillen - 20. November 2020
VerkäuferMünzen & Medaillen
Datum20. November 2020
ErhaltungXF
Preis
142 $
Preis in Auktionswährung 120 EUR
Fürstenberg 3 Kreuzer 1804 W auf der Auktion Frühwald - 19. September 2020
VerkäuferFrühwald
Datum19. September 2020
ErhaltungUNC
Preis
Fürstenberg 3 Kreuzer 1804 W auf der Auktion Sonntag - 27. November 2018
VerkäuferSonntag
Datum27. November 2018
ErhaltungXF
Preis
Fürstenberg 3 Kreuzer 1804 W auf der Auktion Grün - 18. November 2015
VerkäuferGrün
Datum18. November 2015
ErhaltungVF
Preis
Fürstenberg 3 Kreuzer 1804 W auf der Auktion Westfälische - 18. September 2012
VerkäuferWestfälische
Datum18. September 2012
ErhaltungAU
Preis
Fürstenberg 3 Kreuzer 1804 W auf der Auktion Grün - 16. November 2011
VerkäuferGrün
Datum16. November 2011
ErhaltungAU
Preis
Fürstenberg 3 Kreuzer 1804 W auf der Auktion Westfälische - 8. Februar 2011
VerkäuferWestfälische
Datum8. Februar 2011
ErhaltungAU
Preis
Fürstenberg 3 Kreuzer 1804 W auf der Auktion Gorny & Mosch - 22. Oktober 2010
VerkäuferGorny & Mosch
Datum22. Oktober 2010
ErhaltungUNC
Preis
