3 Kreuzer 1804 W (Fürstenberg, Karl Joachim)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der fürstenbergischen Münze 3 Kreuzer 1804 mit Markierung W. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl Joachim und wurde vom Münzamt in Stuttgart geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 537, welches bei Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün für 650 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. November 2011.

Erhaltung UNC (2) AU (4) XF (2) VF (1)