FürstenbergZeitraum:1804-1804 1804-1804

Silbermünzen 3 Kreuzer von Karl Joachim - Fürstenberg

3 Kreuzer 1804

JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCVerkaufVerkauf
1804W11,64409
