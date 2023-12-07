Kreuzer 1804 W (Fürstenberg, Karl Joachim)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der fürstenbergischen Münze Kreuzer 1804 mit Markierung W. Diese Kupfer stammt aus der Zeit von Karl Joachim und wurde vom Münzamt in Stuttgart geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 839, welches bei Auktionen Münzhandlung Sonntag für 450 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. November 2021.

Erhaltung AU (4) XF (4) VF (2) F (1)