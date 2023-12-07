FürstenbergZeitraum:1804-1804 1804-1804
Kreuzer 1804 W (Fürstenberg, Karl Joachim)
Spezifikation
- MetallKupfer
- Gewicht5,5 g
- Durchmesser23 mm
- RandMuster
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC39,600
Beschreibung
- LandFürstenberg
- ZeitraumKarl Joachim
- WertangabeKreuzer
- Jahr1804
- Name & RolleKarl Joachim (Fürst von Fürstenberg)
- MünzstätteStuttgart
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:200 USD
Auktionspreise (11)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der fürstenbergischen Münze Kreuzer 1804 mit Markierung W. Diese Kupfer stammt aus der Zeit von Karl Joachim und wurde vom Münzamt in Stuttgart geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 839, welches bei Auktionen Münzhandlung Sonntag für 450 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. November 2021.
Erhaltung
