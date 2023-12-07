flag
Kreuzer 1804 W (Fürstenberg, Karl Joachim)

Avers Kreuzer 1804 W - Münze Wert - Fürstenberg, Karl JoachimRevers Kreuzer 1804 W - Münze Wert - Fürstenberg, Karl Joachim

Foto von: Leu Numismatik

Spezifikation

  • MetallKupfer
  • Gewicht5,5 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandMuster
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC39,600

Beschreibung

  • LandFürstenberg
  • ZeitraumKarl Joachim
  • WertangabeKreuzer
  • Jahr1804
  • Name & RolleKarl Joachim (Fürst von Fürstenberg)
  • MünzstätteStuttgart
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (11)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der fürstenbergischen Münze Kreuzer 1804 mit Markierung W. Diese Kupfer stammt aus der Zeit von Karl Joachim und wurde vom Münzamt in Stuttgart geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 839, welches bei Auktionen Münzhandlung Sonntag für 450 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. November 2021.

Erhaltung
Fürstenberg Kreuzer 1804 W auf der Auktion CNG - 3. Januar 2024
VerkäuferCNG
Datum3. Januar 2024
ErhaltungAU
Preis
150 $
Preis in Auktionswährung 150 USD
Fürstenberg Kreuzer 1804 W auf der Auktion Sonntag - 7. Dezember 2023
VerkäuferSonntag
Datum7. Dezember 2023
ErhaltungAU
Preis
108 $
Preis in Auktionswährung 100 EUR
Fürstenberg Kreuzer 1804 W auf der Auktion Leu - 21. August 2022
VerkäuferLeu
Datum21. August 2022
ErhaltungXF
Preis
Fürstenberg Kreuzer 1804 W auf der Auktion Sonntag - 30. November 2021
VerkäuferSonntag
Datum30. November 2021
ErhaltungXF
Preis
Fürstenberg Kreuzer 1804 W auf der Auktion Sonntag - 30. November 2021
VerkäuferSonntag
Datum30. November 2021
ErhaltungXF
Preis
Fürstenberg Kreuzer 1804 W auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 27. Dezember 2020
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum27. Dezember 2020
ErhaltungF
Fürstenberg Kreuzer 1804 W auf der Auktion HIRSCH - 22. November 2020
VerkäuferHIRSCH
Datum22. November 2020
ErhaltungVF
Preis
Fürstenberg Kreuzer 1804 W auf der Auktion Sonntag - 27. November 2018
VerkäuferSonntag
Datum27. November 2018
ErhaltungAU
Preis
Fürstenberg Kreuzer 1804 W auf der Auktion Sonntag - 27. November 2018
VerkäuferSonntag
Datum27. November 2018
ErhaltungVF
Preis
Fürstenberg Kreuzer 1804 W auf der Auktion Westfälische - 14. Februar 2012
VerkäuferWestfälische
Datum14. Februar 2012
ErhaltungAU
Preis
Fürstenberg Kreuzer 1804 W auf der Auktion Grün - 16. November 2011
VerkäuferGrün
Datum16. November 2011
ErhaltungXF
Preis
