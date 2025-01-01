flag
FürstenbergZeitraum:1804-1804 1804-1804

Kupfermünzen Kreuzer von Karl Joachim - Fürstenberg

type-coin
type-coin

Kreuzer 1804

JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCVerkaufVerkauf
1804W39,600011
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FürstenbergMünzkatalog von Karl JoachimAlle fürstenbergsche Münzenfürstenbergsche Münzen KreuzerNumismatische Auktionen