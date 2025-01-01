flag
FürstenbergZeitraum:1804-1804 1804-1804

Silbermünzen 10 Kreuzer von Karl Joachim - Fürstenberg

type-coin
type-coin

10 Kreuzer 1804

JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCVerkaufVerkauf
1804W6,075144
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FürstenbergMünzkatalog von Karl JoachimAlle fürstenbergsche Münzenfürstenbergsche Münzen 10 KreuzerNumismatische Auktionen