Catalog
Auctions
Pricing
USD
USD
· US dollar
EUR
· Euro
GBP
· Pound sterling
CHF
· Swiss franc
PLN
· Polish złoty
RUB
· Russian ruble
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Sign In
Account
Your account
0 days
Invoices
Log out
Search by photo
Cancel
At auctions
In Catalog
Australia
Period:
1837-1936
1837-1936
Victoria
1837-1901
Edward VII
1901-1910
George V
1910-1936
Home
Catalog
Australia
1887
Coins of Australia 1887
Select a category
All
All
Gold
Gold coins
Five Pounds 1887 S JEB
Average price
—
Sales
0
1
Two pounds 1887 S JEB
Average price
—
Sales
0
1
Sovereign 1887 M WW WW Coat of arms
Average price
4200 $
Sales
1
63
Sovereign 1887 S WW WW Coat of arms
Average price
920 $
Sales
1
83
Sovereign 1887 S WW WW St. George
Average price
830 $
Sales
0
187
Sovereign 1887 M WW WW St. George
Average price
580 $
Sales
1
185
Sovereign 1887 S JEB Jubilee portrait
Average price
1300 $
Sales
2
107
Sovereign 1887 M JEB Jubilee portrait
Average price
730 $
Sales
2
259
Half Sovereign 1887 S Coat of arms
Average price
610 $
Sales
0
50
Half Sovereign 1887 M Coat of arms
Average price
870 $
Sales
1
22
Half Sovereign 1887 S JEB Jubilee portrait
Average price
760 $
Sales
0
38
Half Sovereign 1887 M JEB Jubilee portrait
Average price
690 $
Sales
1
73
Category
Year
Search