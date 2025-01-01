flag
AustraliaPeriod:1837-1936 1837-1936

Coins of Australia 1887

Gold coins

Obverse Five Pounds 1887 S JEB
Reverse Five Pounds 1887 S JEB
Five Pounds 1887 S JEB
Average price
Sales
01
Obverse Two pounds 1887 S JEB
Reverse Two pounds 1887 S JEB
Two pounds 1887 S JEB
Average price
Sales
01
Obverse Sovereign 1887 M WW WW Coat of arms
Reverse Sovereign 1887 M WW WW Coat of arms
Sovereign 1887 M WW WW Coat of arms
Average price4200 $
Sales
163
Obverse Sovereign 1887 S WW WW Coat of arms
Reverse Sovereign 1887 S WW WW Coat of arms
Sovereign 1887 S WW WW Coat of arms
Average price920 $
Sales
183
Obverse Sovereign 1887 S WW WW St. George
Reverse Sovereign 1887 S WW WW St. George
Sovereign 1887 S WW WW St. George
Average price830 $
Sales
0187
Obverse Sovereign 1887 M WW WW St. George
Reverse Sovereign 1887 M WW WW St. George
Sovereign 1887 M WW WW St. George
Average price580 $
Sales
1185
Obverse Sovereign 1887 S JEB Jubilee portrait
Reverse Sovereign 1887 S JEB Jubilee portrait
Sovereign 1887 S JEB Jubilee portrait
Average price1300 $
Sales
2107
Obverse Sovereign 1887 M JEB Jubilee portrait
Reverse Sovereign 1887 M JEB Jubilee portrait
Sovereign 1887 M JEB Jubilee portrait
Average price730 $
Sales
2259
Obverse Half Sovereign 1887 S Coat of arms
Reverse Half Sovereign 1887 S Coat of arms
Half Sovereign 1887 S Coat of arms
Average price610 $
Sales
050
Obverse Half Sovereign 1887 M Coat of arms
Reverse Half Sovereign 1887 M Coat of arms
Half Sovereign 1887 M Coat of arms
Average price870 $
Sales
122
Obverse Half Sovereign 1887 S JEB Jubilee portrait
Reverse Half Sovereign 1887 S JEB Jubilee portrait
Half Sovereign 1887 S JEB Jubilee portrait
Average price760 $
Sales
038
Obverse Half Sovereign 1887 M JEB Jubilee portrait
Reverse Half Sovereign 1887 M JEB Jubilee portrait
Half Sovereign 1887 M JEB Jubilee portrait
Average price690 $
Sales
173
Category
Year
Search