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Вальмоден-Гимборн Период: 1802-1802 1802-1802

Каталог монет Иоганна Людвига (1802-1802)

Всего добавлено монет: 3

Период чеканки Иоганна Людвига
Каталог монет Иоганн Людвиг 1802-1802
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Монеты Иоганна Людвига с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
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Вальмоден-Гимборн, Иоганн Людвиг
1/24 талера 1802
 Серебро $300 - 0 25Coin photo Coin photo
Вальмоден-Гимборн, Иоганн Людвиг
Дукат 1802
 Золото $18,000 $21,000 0 28Coin photo Coin photo
Вальмоден-Гимборн, Иоганн Людвиг
Полталера 1802
 Серебро $1,100 - 0 30
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