Вальмоден-Гимборн Период: 1802-1802 1802-1802
Каталог монет Иоганна Людвига (1802-1802)
Всего добавлено монет: 3
Каталог монет Иоганн Людвиг 1802-1802
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Монеты Иоганна Людвига с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Серебро $300 - 0 25
Вальмоден-Гимборн, Иоганн Людвиг
1/24 талера 1802
Золото $18,000 $21,000 0 28
Вальмоден-Гимборн, Иоганн Людвиг
Дукат 1802
Серебро $1,100 - 0 30
Вальмоден-Гимборн, Иоганн Людвиг
Полталера 1802
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