Вальмоден-Гимборн Период: 1802-1802 1802-1802
Полталера 1802 года (Вальмоден-Гимборн, Иоганн Людвиг)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14,031 гр
- Чистого серебра (0,3758 oz) 11,6878 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,000
Описание
- Страна Вальмоден-Гимборн
- Период Иоганн Людвиг
- Номинал Полталера
- Год 1802
- Правитель Иоганн Людвиг (Граф Вальмоден-Гимборн)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вальмоден-Гимборн монеты Полталера 1802 года. Это серебряная монета периода Иоганна Людвига. Рекорд цены принадлежит лоту 4207 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 2300 EUR. Торги состоялись 22 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
1024 $
Цена в валюте аукциона 900 CHF
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 28 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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