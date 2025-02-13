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Вальмоден-Гимборн Период: 1802-1802 1802-1802

Полталера 1802 года (Вальмоден-Гимборн, Иоганн Людвиг)

Аверс монеты - Полталера 1802 года - цена серебряной монеты - Вальмоден-Гимборн, Иоганн Людвиг Реверс монеты - Полталера 1802 года - цена серебряной монеты - Вальмоден-Гимборн, Иоганн Людвиг

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14,031 гр
  • Чистого серебра (0,3758 oz) 11,6878 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,000

Описание

  • Страна Вальмоден-Гимборн
  • Период Иоганн Людвиг
  • Номинал Полталера
  • Год 1802
  • Правитель Иоганн Людвиг (Граф Вальмоден-Гимборн)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вальмоден-Гимборн монеты Полталера 1802 года. Это серебряная монета периода Иоганна Людвига. Рекорд цены принадлежит лоту 4207 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 2300 EUR. Торги состоялись 22 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вальмоден-Гимборн Полталера 1802 на аукционе Numismatica Genevensis - December 10, 2024
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
1024 $
Цена в валюте аукциона 900 CHF
Вальмоден-Гимборн Полталера 1802 на аукционе Künker - November 8, 2024
Продавец Künker
Дата 8 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
783 $
Цена в валюте аукциона 725 EUR
Вальмоден-Гимборн Полталера 1802 на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вальмоден-Гимборн Полталера 1802 на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Вальмоден-Гимборн Полталера 1802 на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Вальмоден-Гимборн Полталера 1802 на аукционе Wormser Auktionshaus - February 28, 2023
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 28 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Вальмоден-Гимборн Полталера 1802 на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Вальмоден-Гимборн Полталера 1802 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Вальмоден-Гимборн Полталера 1802 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Вальмоден-Гимборн Полталера 1802 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Вальмоден-Гимборн Полталера 1802 на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Вальмоден-Гимборн Полталера 1802 на аукционе Künker - June 25, 2020
Продавец Künker
Дата 25 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Вальмоден-Гимборн Полталера 1802 на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Вальмоден-Гимборн Полталера 1802 на аукционе Kricheldorf - February 21, 2017
Продавец Kricheldorf
Дата 21 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Вальмоден-Гимборн Полталера 1802 на аукционе HIRSCH - September 23, 2016
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Вальмоден-Гимборн Полталера 1802 на аукционе Heritage - September 13, 2016
Вальмоден-Гимборн Полталера 1802 на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Вальмоден-Гимборн Полталера 1802 на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Вальмоден-Гимборн Полталера 1802 на аукционе Kroha - July 2, 2015
Продавец Kroha
Дата 2 июля 2015
Сохранность F
Цена
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Вальмоден-Гимборн Полталера 1802 на аукционе Künker - October 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Вальмоден-Гимборн Полталера 1802 на аукционе Höhn - May 3, 2014
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Вальмоден-Гимборн Полталера 1802 на аукционе Künker - October 9, 2013
Продавец Künker
Дата 9 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полталера 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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