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Вальмоден-Гимборн
1802
Вальмоден-Гимборн
Период:
1802-1802
1802-1802
Иоганн Людвиг
1802-1802
Главная
Каталог
Вальмоден-Гимборн
1802
Монеты Валмоден-Гимборна 1802 года
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Золотые монеты
Дукат 1802
Средняя цена
18000 $
Продажи
0
28
Серебряные монеты
Полталера 1802
Средняя цена
1100 $
Продажи
0
30
1/24 талера 1802
Средняя цена
300 $
Продажи
0
25
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Вальмоден-Гимборн
Период
1802-1802
Категория
Зактрыть
???
Вальмоден-Гимборн
Период
1802-1802
Иоганн Людвиг
1802-1802
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