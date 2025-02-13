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Вальмоден-Гимборн Период: 1802-1802 1802-1802

Монеты Валмоден-Гимборна 1802 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1802
Средняя цена 18000 $
Продажи
0 28

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Полталера 1802
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
1/24 талера 1802
Средняя цена 300 $
Продажи
0 25
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