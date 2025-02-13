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Вальмоден-Гимборн Период: 1802-1802 1802-1802

1/24 талера 1802 года (Вальмоден-Гимборн, Иоганн Людвиг)

Аверс монеты - 1/24 талера 1802 года - цена серебряной монеты - Вальмоден-Гимборн, Иоганн Людвиг Реверс монеты - 1/24 талера 1802 года - цена серебряной монеты - Вальмоден-Гимборн, Иоганн Людвиг

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 1,949 гр
  • Чистого серебра (0,0235 oz) 0,7309 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вальмоден-Гимборн
  • Период Иоганн Людвиг
  • Номинал 1/24 талера
  • Год 1802
  • Правитель Иоганн Людвиг (Граф Вальмоден-Гимборн)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вальмоден-Гимборн монеты 1/24 талера 1802 года. Это серебряная монета периода Иоганна Людвига. Рекорд цены принадлежит лоту 2018 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1400 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

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  • Wormser Auktionshaus (2)
Вальмоден-Гимборн 1/24 талера 1802 на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Вальмоден-Гимборн 1/24 талера 1802 на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Вальмоден-Гимборн 1/24 талера 1802 на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Вальмоден-Гимборн 1/24 талера 1802 на аукционе Wormser Auktionshaus - May 30, 2023
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 30 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Вальмоден-Гимборн 1/24 талера 1802 на аукционе Wormser Auktionshaus - February 28, 2023
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 28 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Вальмоден-Гимборн 1/24 талера 1802 на аукционе WAG - May 16, 2021
Продавец WAG
Дата 16 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Вальмоден-Гимборн 1/24 талера 1802 на аукционе Frühwald - September 19, 2020
Продавец Frühwald
Дата 19 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Вальмоден-Гимборн 1/24 талера 1802 на аукционе Künker - May 9, 2019
Продавец Künker
Дата 9 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Вальмоден-Гимборн 1/24 талера 1802 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 21, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 марта 2019
Сохранность XF
Цена
Вальмоден-Гимборн 1/24 талера 1802 на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Вальмоден-Гимборн 1/24 талера 1802 на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Вальмоден-Гимборн 1/24 талера 1802 на аукционе Künker - March 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Вальмоден-Гимборн 1/24 талера 1802 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 11, 2017
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
Вальмоден-Гимборн 1/24 талера 1802 на аукционе Felzmann - March 8, 2017
Продавец Felzmann
Дата 8 марта 2017
Сохранность XF
Цена
Вальмоден-Гимборн 1/24 талера 1802 на аукционе WAG - January 4, 2015
Продавец WAG
Дата 4 января 2015
Сохранность VF
Цена
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Вальмоден-Гимборн 1/24 талера 1802 на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
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Вальмоден-Гимборн 1/24 талера 1802 на аукционе Höhn - May 3, 2014
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2014
Сохранность VF
Цена
Вальмоден-Гимборн 1/24 талера 1802 на аукционе WAG - April 6, 2014
Продавец WAG
Дата 6 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
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Вальмоден-Гимборн 1/24 талера 1802 на аукционе Teutoburger - September 7, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Вальмоден-Гимборн 1/24 талера 1802 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Вальмоден-Гимборн 1/24 талера 1802 на аукционе Münzen & Medaillen - May 16, 2006
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 16 мая 2006
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/24 талера 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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