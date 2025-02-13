Вальмоден-Гимборн Период: 1802-1802 1802-1802
1/24 талера 1802 года (Вальмоден-Гимборн, Иоганн Людвиг)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 1,949 гр
- Чистого серебра (0,0235 oz) 0,7309 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вальмоден-Гимборн
- Период Иоганн Людвиг
- Номинал 1/24 талера
- Год 1802
- Правитель Иоганн Людвиг (Граф Вальмоден-Гимборн)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вальмоден-Гимборн монеты 1/24 талера 1802 года. Это серебряная монета периода Иоганна Людвига. Рекорд цены принадлежит лоту 2018 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1400 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 30 мая 2023
Сохранность VF
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