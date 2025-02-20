Вальмоден-Гимборн Период: 1802-1802 1802-1802
Дукат 1802 года (Вальмоден-Гимборн, Иоганн Людвиг)
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 400
Описание
- Страна Вальмоден-Гимборн
- Период Иоганн Людвиг
- Номинал Дукат
- Год 1802
- Правитель Иоганн Людвиг (Граф Вальмоден-Гимборн)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вальмоден-Гимборн монеты Дукат 1802 года. Это золотая монета периода Иоганна Людвига. Рекорд цены принадлежит лоту 8272 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 19500 EUR. Торги состоялись 13 марта 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Chaponnière & Hess-Divo (1)
- Emporium Hamburg (2)
- Frankfurter (1)
- Grün (1)
- Künker (10)
- Möller (1)
- Münzenonline (1)
- Noble Numismatics Pty Ltd (1)
- Numismatica Genevensis (1)
- Oslo Myntgalleri (1)
- SINCONA (1)
- Stanley Gibbons Baldwin's (1)
- Teutoburger (4)
- WAG (1)
- Westfälische (1)
Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
15926 $
Цена в валюте аукциона 15000 EUR
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 18 ноября 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Münzenonline
Дата 25 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Emporium Hamburg
Дата 15 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
12
Где продать?
Для продажи Дукат 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск