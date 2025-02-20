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Вальмоден-Гимборн Период: 1802-1802 1802-1802

Дукат 1802 года (Вальмоден-Гимборн, Иоганн Людвиг)

Аверс монеты - Дукат 1802 года - цена золотой монеты - Вальмоден-Гимборн, Иоганн Людвиг Реверс монеты - Дукат 1802 года - цена золотой монеты - Вальмоден-Гимборн, Иоганн Людвиг

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 400

Описание

  • Страна Вальмоден-Гимборн
  • Период Иоганн Людвиг
  • Номинал Дукат
  • Год 1802
  • Правитель Иоганн Людвиг (Граф Вальмоден-Гимборн)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вальмоден-Гимборн монеты Дукат 1802 года. Это золотая монета периода Иоганна Людвига. Рекорд цены принадлежит лоту 8272 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 19500 EUR. Торги состоялись 13 марта 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вальмоден-Гимборн Дукат 1802 на аукционе Frankfurter - November 3, 2023
Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
15926 $
Цена в валюте аукциона 15000 EUR
Вальмоден-Гимборн Дукат 1802 на аукционе Möller - December 2, 2022
Продавец Möller
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
Вальмоден-Гимборн Дукат 1802 на аукционе WAG - July 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 июля 2021
Сохранность AU
Цена
18403 $
Цена в валюте аукциона 15500 EUR
Вальмоден-Гимборн Дукат 1802 на аукционе Numismatica Genevensis - November 18, 2019
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 18 ноября 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вальмоден-Гимборн Дукат 1802 на аукционе Münzenonline - October 25, 2019
Продавец Münzenonline
Дата 25 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Вальмоден-Гимборн Дукат 1802 на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Вальмоден-Гимборн Дукат 1802 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - April 4, 2019
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 4 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
Вальмоден-Гимборн Дукат 1802 на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Вальмоден-Гимборн Дукат 1802 на аукционе Teutoburger - September 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
Вальмоден-Гимборн Дукат 1802 на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
Вальмоден-Гимборн Дукат 1802 на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Вальмоден-Гимборн Дукат 1802 на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
Вальмоден-Гимборн Дукат 1802 на аукционе SINCONA - October 25, 2016
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2016
Сохранность VF
Цена
Вальмоден-Гимборн Дукат 1802 на аукционе Künker - June 23, 2016
Продавец Künker
Дата 23 июня 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Вальмоден-Гимборн Дукат 1802 на аукционе Oslo Myntgalleri - November 29, 2015
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 29 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
Вальмоден-Гимборн Дукат 1802 на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
Вальмоден-Гимборн Дукат 1802 на аукционе Künker - July 3, 2014
Продавец Künker
Дата 3 июля 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Вальмоден-Гимборн Дукат 1802 на аукционе Teutoburger - February 22, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
Вальмоден-Гимборн Дукат 1802 на аукционе Emporium Hamburg - November 15, 2013
Продавец Emporium Hamburg
Дата 15 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Вальмоден-Гимборн Дукат 1802 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Вальмоден-Гимборн Дукат 1802 на аукционе Chaponnière & Hess-Divo - May 22, 2012
Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 22 мая 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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