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Цена монет Валмоден-Гимборна
Иоганн Людвиг
Дукат
Вальмоден-Гимборн
Период:
1802-1802
1802-1802
Иоганн Людвиг
1802-1802
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Цена монет Валмоден-Гимборна
Иоганн Людвиг
Дукат
Золотые монеты Дукат Иоганна Людвига - Вальмоден-Гимборн
Дукат 1802
Год
Знак
Описание
Тираж
UNC
Продажи
Продажи
1802
400
0
28
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Валльмоден-Гимборн монеты номиналом Дукат
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Вальмоден-Гимборн
Период
1802-1802
Категория
Зактрыть
???
Вальмоден-Гимборн
Период
1802-1802
Иоганн Людвиг
1802-1802
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