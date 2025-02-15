flag
Вальмоден-Гимборн Период: 1802-1802 1802-1802

Золотые монеты Дукат Иоганна Людвига - Вальмоден-Гимборн

type-coin
type-coin

Дукат 1802

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1802 400 0 28
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Валмоден-Гимборна Каталог монет Иоганна Людвига Все Валльмоден-Гимборн монеты Валльмоден-Гимборн монеты номиналом Дукат Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 15 февр. 2025
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть