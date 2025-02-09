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Вальмоден-Гимборн Период: 1802-1802 1802-1802

Серебряные монеты Полталера Иоганна Людвига - Вальмоден-Гимборн

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Полталера 1802

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1802 8,000 0 30
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