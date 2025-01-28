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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1904 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1904
Средняя цена 600 $
Продажи
4 121
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1904
Средняя цена 320 $
Продажи
1 39

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1904
Средняя цена 200 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1904
Средняя цена 85 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Фартинг 1904
Средняя цена 8 $
Продажи
0 27

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1904
Средняя цена 740 $
Продажи
2 118
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1904
Средняя цена 160 $
Продажи
0 101
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1904
Средняя цена 160 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
6 пенсов 1904
Средняя цена 150 $
Продажи
1 41
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1904
Средняя цена 200 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
3 пенса 1904
Средняя цена 110 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
2 пенса 1904
Средняя цена 40 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Пенни 1904
Средняя цена 170 $
Продажи
0 11
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