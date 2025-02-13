Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
6 пенсов 1904 года (Великобритания, Эдуард VII)
Фотография: Dix Noonan Webb
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2,8 гр
- Чистого серебра (0,0833 oz) 2,59 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,487,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Эдуард VII
- Номинал 6 пенсов
- Год 1904
- Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1904 года. Это серебряная монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 21850 проданному на аукционе Heritage Auctions за 690 USD. Торги состоялись 22 апреля 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- BAC (12)
- Baldwin's of St. James's (1)
- Davissons Ltd. (1)
- DNW (8)
- Goldberg (1)
- Grün (1)
- Heritage (9)
- London Coins (2)
- Spink (3)
- Stack's (1)
- Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Продавец Stack's
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
12
Где купить?
Где продать?
Для продажи 6 пенсов 1904 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск