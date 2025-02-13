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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

6 пенсов 1904 года (Великобритания, Эдуард VII)

Аверс монеты - 6 пенсов 1904 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VII Реверс монеты - 6 пенсов 1904 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VII

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2,8 гр
  • Чистого серебра (0,0833 oz) 2,59 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,487,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Эдуард VII
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1904
  • Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1904 года. Это серебряная монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 21850 проданному на аукционе Heritage Auctions за 690 USD. Торги состоялись 22 апреля 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов 1904 на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность UNC
Цена
217 $
Цена в валюте аукциона 170 GBP
Великобритания 6 пенсов 1904 на аукционе BAC - October 1, 2024
Продавец BAC
Дата 1 октября 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1904 на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1904 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1904 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1904 на аукционе Heritage - January 26, 2023
Продавец Heritage
Дата 26 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 71 USD
Великобритания 6 пенсов 1904 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1904 на аукционе Spink - September 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1904 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1904 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1904 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1904 на аукционе Stack's - October 7, 2021
Великобритания 6 пенсов 1904 на аукционе Stack's - October 7, 2021
Продавец Stack's
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1904 на аукционе DNW - September 8, 2021
Продавец DNW
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1904 на аукционе DNW - July 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1904 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1904 на аукционе DNW - June 3, 2021
Продавец DNW
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1904 на аукционе DNW - March 10, 2021
Продавец DNW
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1904 на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1904 на аукционе DNW - November 3, 2020
Продавец DNW
Дата 3 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1904 на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1904 на аукционе Heritage - January 30, 2020
Великобритания 6 пенсов 1904 на аукционе Heritage - January 30, 2020
Продавец Heritage
Дата 30 января 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где купить?
Великобритания 6 пенсов 1904 на аукционе Stephen Album - January 26, 2025
Продавец Stephen Album
Дата 26 января 2025
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1904 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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