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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

2 пенса 1904 года (Великобритания, Эдуард VII)

Аверс монеты - 2 пенса 1904 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VII Реверс монеты - 2 пенса 1904 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VII

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,94 гр
  • Чистого серебра (0,028 oz) 0,8695 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 14,000
  • Тираж PROOF 14,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Эдуард VII
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1904
  • Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1904 года. Это серебряная монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 40355 проданному на аукционе Heritage Auctions за 109 USD. Торги состоялись 30 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 19 декабря 2024
Сохранность UNC
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Великобритания 2 пенса 1904 на аукционе Numisbalt - December 15, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 15 декабря 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
Великобритания 2 пенса 1904 на аукционе Ibrahim's Collectibles - February 27, 2022
Великобритания 2 пенса 1904 на аукционе Ibrahim's Collectibles - February 27, 2022
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 27 февраля 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Великобритания 2 пенса 1904 на аукционе Stack's - June 23, 2021
Великобритания 2 пенса 1904 на аукционе Stack's - June 23, 2021
Продавец Stack's
Дата 23 июня 2021
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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