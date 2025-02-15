Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
2 пенса 1904 года (Великобритания, Эдуард VII)
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,94 гр
- Чистого серебра (0,028 oz) 0,8695 гр
- Диаметр 13 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 14,000
- Тираж PROOF 14,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Эдуард VII
- Номинал 2 пенса
- Год 1904
- Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1904 года. Это серебряная монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 40355 проданному на аукционе Heritage Auctions за 109 USD. Торги состоялись 30 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 27 февраля 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Где продать?
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