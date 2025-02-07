Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Фартинг 1904 года (Великобритания, Эдуард VII)
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,8 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,629,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Эдуард VII
- Номинал Фартинг
- Год 1904
- Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1904 года. Это бронзовая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 63261 проданному на аукционе Heritage Auctions за 228 USD. Торги состоялись 16 мая 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 11 декабря 2023
Сохранность MS63 RB NNC
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 3300 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 25 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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12
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