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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Фартинг 1904 года (Великобритания, Эдуард VII)

Аверс монеты - Фартинг 1904 года - цена монеты - Великобритания, Эдуард VII Реверс монеты - Фартинг 1904 года - цена монеты - Великобритания, Эдуард VII

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,8 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,629,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Эдуард VII
  • Номинал Фартинг
  • Год 1904
  • Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1904 года. Это бронзовая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 63261 проданному на аукционе Heritage Auctions за 228 USD. Торги состоялись 16 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Фартинг 1904 на аукционе Александр - May 16, 2024
Великобритания Фартинг 1904 на аукционе Александр - May 16, 2024
Продавец Александр
Дата 16 мая 2024
Сохранность MS63 RB NNC
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 680 RUB
Великобритания Фартинг 1904 на аукционе Александр - March 21, 2024
Великобритания Фартинг 1904 на аукционе Александр - March 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 марта 2024
Сохранность MS63 RB NNC
Цена
Великобритания Фартинг 1904 на аукционе Александр - January 25, 2024
Великобритания Фартинг 1904 на аукционе Александр - January 25, 2024
Продавец Александр
Дата 25 января 2024
Сохранность MS63 RB NNC
Цена
Великобритания Фартинг 1904 на аукционе Александр - December 11, 2023
Великобритания Фартинг 1904 на аукционе Александр - December 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 декабря 2023
Сохранность MS63 RB NNC
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 3300 RUB
Великобритания Фартинг 1904 на аукционе Александр - November 13, 2023
Великобритания Фартинг 1904 на аукционе Александр - November 13, 2023
Продавец Александр
Дата 13 ноября 2023
Сохранность MS63 RB NNC
Цена
Великобритания Фартинг 1904 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1904 на аукционе Russiancoin - May 25, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 25 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1904 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1904 на аукционе Russiancoin - December 22, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1904 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1904 на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1904 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1904 на аукционе Russiancoin - April 28, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 28 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1904 на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1904 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1904 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1904 на аукционе Russiancoin - May 13, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 13 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1904 на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1904 на аукционе Russiancoin - October 29, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 29 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1904 на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1904 на аукционе Russiancoin - May 28, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 28 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

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