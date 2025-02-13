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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1904 года "Тип 1902-1910" (Великобритания, Эдуард VII)

Аверс монеты - Пенни 1904 года "Тип 1902-1910" - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VII Реверс монеты - Пенни 1904 года "Тип 1902-1910" - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VII

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,47 гр
  • Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 19,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Эдуард VII
  • Номинал Пенни
  • Год 1904
  • Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1904 года. Это серебряная монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 27359 проданному на аукционе Heritage Auctions за 431 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Macho & Chlapovič (1)
  • New York Sale (1)
  • Numisbalt (1)
  • Pesek Auctions (1)
  • Stack's (1)
Великобритания Пенни 1904 на аукционе Numisbalt - December 15, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 15 декабря 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
Великобритания Пенни 1904 на аукционе Stack's - May 15, 2024
Великобритания Пенни 1904 на аукционе Stack's - May 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 мая 2024
Сохранность PL67 PCGS
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 180 USD
Великобритания Пенни 1904 на аукционе New York Sale - January 10, 2024
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
Великобритания Пенни 1904 на аукционе Pesek Auctions - September 27, 2023
Великобритания Пенни 1904 на аукционе Pesek Auctions - September 27, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 27 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Великобритания Пенни 1904 на аукционе Macho & Chlapovič - October 19, 2022
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания Пенни 1904 на аукционе Heritage - October 3, 2019
Великобритания Пенни 1904 на аукционе Heritage - October 3, 2019
Продавец Heritage
Дата 3 октября 2019
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1904 на аукционе Heritage - October 3, 2019
Великобритания Пенни 1904 на аукционе Heritage - October 3, 2019
Продавец Heritage
Дата 3 октября 2019
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1904 на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC PL
Цена
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Великобритания Пенни 1904 на аукционе Heritage - November 23, 2017
Великобритания Пенни 1904 на аукционе Heritage - November 23, 2017
Продавец Heritage
Дата 23 ноября 2017
Сохранность MS68 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1904 на аукционе Heritage - November 23, 2017
Великобритания Пенни 1904 на аукционе Heritage - November 23, 2017
Продавец Heritage
Дата 23 ноября 2017
Сохранность MS68 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1904 на аукционе Heritage - May 1, 2012
Великобритания Пенни 1904 на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность MS68 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи Пенни 1904 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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