Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Пенни 1904 года "Тип 1902-1910" (Великобритания, Эдуард VII)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,47 гр
- Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
- Диаметр 11 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 19,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Эдуард VII
- Номинал Пенни
- Год 1904
- Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1904 года. Это серебряная монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 27359 проданному на аукционе Heritage Auctions за 431 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stack's (1)
Продавец Pesek Auctions
Дата 27 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Продавец Heritage
Дата 3 октября 2019
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 октября 2019
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 ноября 2017
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 ноября 2017
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Где продать?
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